GAÜN'de Cumhuriyet paneli

Gaziantep Üniversitesi'nde (GAÜN) Fen Edebiyat Fakültesi tarafından Atatürk ve Cumhuriyet Paneli düzenlendi.

GAÜN Fen Edebiyat Fakültesi Ömer Asım Aksoy Konferans Salonunda Öğretim Üyesi Doç Dr. Yunus Emre Tansü’nün moderatörlüğünde düzenlenen panele; GAÜN Öğretim Üyesi Doç. Dr. Neslihan Bolat Bozaslan ve Dr. Mehmet Bozaslan konuşmacı olarak katıldı. Panelin açılışında konuşan Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Kütük, Cumhuriyetin temel hedefinin halkına sahip çıkan, ülkesini koruyan, görevlerini yerine getiren üretken bireyleri topluma kazandırarak milletimizi hak ettiği çağdaş uygarlık seviyesine getirmek olduğunu belirtti. Prof. Dr. Kütük, “Bizler, Cumhuriyetimizi korudukça, ona bağlı inançlarımızla yaşadıkça daha nice Cumhuriyet Bayramları kutlayacağız. Türk Milleti bu günlere nasıl gelindiğini unutmayarak ülkesine, Cumhuriyete sımsıkı sarılacaktır” dedi. Cumhuriyet’in bizim için çok önemli olduğunu vurgulayan Doç Dr. Yunus Emre Tansü, bugünkü dünyanın halini gördüğümüzde kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin ne kadar kıymetli olduğunu bir kere daha anladığımızı belirterek,“Rejimler, yönetimler değişiyor ama Atatürk ve arkadaşlarının getirdiği değerler sistemi geçmişte olduğu gibi bugün de varlığını sürdürüyor. Bizim geleceğe güvenle bakmamızı sağlıyor. Bugün Türkiye dünyaya örnek bir devlet, bölgesel bir süper güç olma ve dünyada da önemli söz söyleyebilme gücüne sahip. Bunu biz Atatürk’e, Cumhuriyete, milli ve manevi kültürel değerlerimize borçluyuz” dedi.

Cumhuriyetin Türk modernleşmesinin en önemli ayaklarından birisi olduğunu ifade eden Doç. Dr. Neslihan Bolat Bozaslan "Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti ilan etmeden önce bunun gerekli şartlarını hazırlamıştı. Önce milli mücadele kazanıldı. Halifelik, saltanat kaldırıldı. Daha öncesinde meclis ilan edildi. Atatürk sıklıkla Milli irade vurgusunu yapıyordu. Dolayısıyla Cumhuriyete de bu şekilde adım adım gidecektir. Cumhuriyet de Mustafa Kemal’in attığı bütün bu adımların nihai sonucu olacaktır ve bundan sonraki Türk modernleşmesinin Cumhuriyet çatısı altında sürdürülmeye devam edecektir. Cumhuriyet Türk modernleşmesinin en önemli adımlarından biridir" ifadelerini kullandı.

Dr. Mehmet Bozaslan, Cumhuriyetin, birdenbire ortaya çıkan bir kavram olmadığını ifade ederek, “Türkiye Cumhuriyeti binlerce yıllık Türk devlet geleneğinin aslında modern çağa yansımasıdır. Çünkü Atatürk İlke ve İnkılaplarının tamamında bunu görebiliyoruz. Atatürk İlke ve İnkılapları toplumun ihtiyaçlarından ortaya çıkmıştır. İşte bu yüzden uzun süreli olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu’nun son 200300 yıl içerisindeki Islahat Hareketleri, Tanzimat Dönemi, Meşrutiyet Döneminin tamamını Cumhuriyet Döneminin zemininin hazırlandığı dönem olarak değerlendirebiliriz. Netice itibariyle, Türkiye Cumhuriyeti hem Türk devlet geleneğinin hem de Osmanlı Devleti’nin son dönem aydınlarının fikirleriyle yoğrulmuş ve nihayete ermiş halidir” şeklinde konuştu.

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