Nizip MYO'dan oryantasyon eğitimi

Gaziantep Üniversitesi Nizip Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yusuf Bozgeyik başta olmak üzere yüksekokulun tüm bölüm başkanları, öğretim görevlileri ve öğrencilerin katıldığı oryantasyoneğitimi gerçekleştirildi.

Oryantasyon eğitiminin açılışında konuşan Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yusuf Bozgeyik, Meslek Yüksekokullarının önemine değinerek, sanayi sektörünün ara eleman ihtiyacının giderilmesi noktasında önemli bir görev üstlendiğini, ayrıca Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile öğrencilerin fakülteye geçme fırsatının değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Öğrenciler ile öğretim elemanları arasında samimi bir sohbet eşliğinde gerçekleşen oryantasyon eğitiminde söz alan bölüm başkanları ve öğretim elemanları da öğrencileri motive edici konuşmalar yaparak, her daim öğrencilere destek olacaklarını belirtti.

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