KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: “Federal çözüm defteri bizim için kapanmıştır” “Tek çözüm iki devletli çözümdür” KKTC Cumhurbaşkanı HKU Akademik yıl açılışına katıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: “Federal çözüm defteri bizim için kapanmıştır” “Tek çözüm iki devletli çözümdür” KKTC Cumhurbaşkanı HKU Akademik yıl açılışına katıldı

İHA

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: “Federal çözüm defteri bizim için kapanmıştır” “Tek çözüm iki devletli çözümdür” KKTC Cumhurbaşkanı HKU Akademik yıl açılışına katıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından kendisine fahri doktora unvanı verilen törene katıldı. Cumhurbaşkanı Tatar, federal çözüm defterinin kendileri için kapandığını, tek çözümün iki devletli çözüm olduğunu vurguladı.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler dalında fahri doktora unvanı verildi. Cumhurbaşkanı Tatar, üniversitenin 20212022 Akademik Yıl Açılışı münasebetiyle öğrencilere ‘Geçmişten günümüze Kıbrıs Türk’ünün Adadaki Varoluş Mücadelesi’ konulu konferansı verdi.
HKU Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, “Üniversitemiz 559 personel ile yoluna devam ediyor. 8 fakültemiz 32 bölümümüz var. Üniversitemiz olarak bir ayağımız İstanbul’da bir ayağımız ABD’dedir. Öğrencilerimizi destekleyen yenilikçi bir eğitimi öğrencilere ve akademisyenlere sunmaktayız. HKÜ kaliteli dil eğitimi sunan, geleceğin insan gücünü yetiştirmek için tüm imkanlarını seferber ediyor. Kaliteli bir akademik kadromuz vardır. Öğrencilerimizi modern bir kampüs ortamında öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Üniversitemiz genel memnuniyet sırasında 17. Sıradadır. Mezunları en hızlı istihdam olan üniversiteler arasında ilk 10 içindedir. Üniversitemiz her kulvarda ilk 10’dadır. Hedefimiz daha yüksektir. Mütevelli heyetimize, akademik kadro ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bölgemize değer katmak için var gücümüzle çalışıyoruz. KKTC Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Cemal Kalyoncu, “20212022 akademik açılış törenimize hoş geldiniz. Bilgi üreten gençler yetiştirmek gayesiyle çalışıyoruz. Nitelikli iş gücünün ülke kalkınması büyük önem taşıyor. Cumhurbaşkanıyla mavi vatanda gemide tanışmıştık. O zaman başbakandı. Bugün üniversitemizde ders verecek. Eğitime katkı sağlayan değerli öğretim üyelerine birazdan ödüllerini alacaklar. Üniversitemizden toplam 13 bin 162 öğrenci mezun oldu. Bu mezunlarla karşılaşıyorum. Bunların gözlerindeki pırıltıyı görünce üniversitemizin önemini bir kez daha anlıyorum. Her yıl mezunlarımıza iş imkanı sağlıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür eder başarılar diliyorum. 20212022 akademik eğitim öğretim yılımızı hayırlı olsun. Cumhuriyetimizin 98. Yıl dönümünü kutluyorum” şeklinde konuştu.

“Federal çözüm defteri kapandı tek yol iki devletli çözümdür”
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Bu unvan benim için büyük bir onurdur. Üniversiteye teşekkür ediyorum. KKTC’den sizlere sevgi ve saygılar getirdim. Son bir yıl çok süratli geçti. Sürekli Türkiye ile temaslarımı arttırdım. Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs halkının zor gününde hep yanında oldu. Gaziantep’in kurtuluşunun 100. Yıl dönümü. Şahinbeylerimizin verdiği mücadeleyle Gaziantep’imiz özgürlüğüne kovuştu. Biz de kurtuluş mücadelesi verdik. Kıbrıs Türk halkının Anadolu’yla bağlantısı koparıldı. İngiltere 1914 Kıbrıs’ı Yunanistan’a vermek için Kıbrıs Türk halkına her türlü zulmü yaptı. Ama Kurtuluş savaşı Kıbrıs halkı için ilham kaynağı oldu. Esaret döneminde bize karşı yapılan her türlü zulme karşı direnmiştir. 1960 yılına kadar bu varlığını sürdürmüş. 1960 sonrası Kıbrıs’ın Yunanistan’a vermek için büyük bir çalışma içine girdiler. Kıbrıs’ta yaşan iki ayrı halk vardır. Rumlar ve Türklerdir. İki halk da birbirinden çok farklıdır. 1960 yılında Kıbrıs cumhuriyeti kuruldu. Bunda Türkiye’nin olağanüstü bir çabası oldu. Ama daha sonra Kıbrıs Türk halkını yok etmek için her türlü oyuna başvurdular. Ama Türkiye’nin desteğiyle halkımız örgütlenmeye başladı. Türkiye Cumhuriyetinin hükümeti yapılan katliamlardan sonra müdahale etmek için çalışmalara başladı. Ancak ABD bunu engelledi. Türkiye ABD’ye Kıbrıs’ta Türk katliamını seyirci kalmayız cevabı verdi. 1974’te 20 Temmuz sabahı barış harekatını gerçekleşti. Kıbrıs halkı bağımsızlığına kavuştu. Kıbrıs’ta federal temelde anlaşma mümkün olmadı. Rumların aklında Türkiye’nin oradan çekilmesi ve Kıbrıs Türklerinin asimile etmek istiyor. Ben Rum lidere bütün bunlara söyledim. Biz asla böyle bir oyuna gelmeyiz. Biz iki devleti savunan bir Cumhurbaşkanıyım. Burada bulunmaktan duyduğum memnuniyet duyuyorum. Biz hiçbir zaman Rumların haklarına saygısızlık etmedik. Kıbrıs’ta hiçbir zaman bizi Yunanlılar yönetmedi. Kıbrıs halkı kendi kendini yönetme hakkına sahiptir. İki halk vardır bu halklar iç içe yaşayamıyorsa iki devletli bir çözüm olmalıdır. Gelinen aşamada biz bu meseleyi Kıbrıs Türk halkının bu mücadeleyi kendi başına sürdürmesi mümkün değildir. Dolaysıyla biz güçlü bir Türkiye’nin desteği çok önemlidir. Bir çözüm olmadan Kıbrıs’ın AB’ye alınması hukuksuzluktur. Bu sorduğumuzda bu hukuki değil siyasi bir karardır diyorlar. Biz federasyon defterini kapattık. Tek çözüm iki devletli çözümdür” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nizip MYO'dan oryantasyon eğitimi
YEREL HABERLER Nizip MYO'dan oryantasyon eğitimi
GAÜN'de Cumhuriyet paneli
YEREL HABERLER GAÜN'de Cumhuriyet paneli
Sanko Üniversitesi'nde 29 Ekim kutlandı Rektör Prof. Dr. Dağlı: "Gençlere her fırsatta topraklarımıza ve yönetim şeklimize ne güçlüklerle sahip olduğumuzu anlatmalıyız" Ortak Dersler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sırmalı: "Mondros mütarekesi, Türkiye'nin çevresini çizen ilk uluslararası belge olarak önem taşır"
YEREL HABERLER Sanko Üniversitesi'nde 29 Ekim kutlandı Rektör Prof. Dr. ...
Başkan Doğru’dan 29 Ekim kutlaması
YEREL HABERLER Başkan Doğru’dan 29 Ekim kutlaması
Kadın girişimcilerin başarı hikayesi belgesel oldu
YEREL HABERLER Kadın girişimcilerin başarı hikayesi belgesel oldu
Hazırlık maçında Kayserispor'u ağırlayacaklar
YEREL HABERLER Hazırlık maçında Kayserispor'u ağırlayacaklar
Öğrencilere sağlıklı beslenme ve duygusal yeme semineri
YEREL HABERLER Öğrencilere sağlıklı beslenme ve duygusal yeme ...
Ak Parti’den 29 Ekim kutlaması
YEREL HABERLER Ak Parti’den 29 Ekim kutlaması
500 lira nafaka isteyen 40 yıllık eşini 12 yerinden bıçakladı
YEREL HABERLER 500 lira nafaka isteyen 40 yıllık eşini 12 yerinden ...
Hatipoğlu'ndan 29 Ekim mesajı
YEREL HABERLER Hatipoğlu'ndan 29 Ekim mesajı
Başkan Mehmet Çıkmaz’dan 29 Ekim mesajı
YEREL HABERLER Başkan Mehmet Çıkmaz’dan 29 Ekim mesajı
Hastanede doğan bebeklere zıbın seti hediye edilecek
YEREL HABERLER Hastanede doğan bebeklere zıbın seti hediye edilecek
500 lira nafaka isteyen eşini 12 yerinden bıçakladı Boşanmak istediği eşi tarafından 12 yerinden bıçaklanan kadın ağır yaralandı Ağır yaralanan kadın yaşam savaşı veriyor Kadının çocukları annelerini bıçaklayan babalarının hak ettiği cezayı almasını istedi
YEREL HABERLER 500 lira nafaka isteyen eşini 12 yerinden ...
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Gaziantep ziyaretim, ekonomimiz için önemli
YEREL HABERLER KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Gaziantep ziyaretim, ...
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’dan Başkan Şahin’e ziyaret KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: “Gaziantep, 10 milyar dolara yakın bir ihracat potansiyeli ile muazzam bir başarıya imza atmıştır”
YEREL HABERLER KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’dan Başkan Şahin’e ...
Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 6 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te uyuşturucu ticaretine 6 gözaltı
Kazalara tepki gösteren vatandaşlar otoyolu trafiğe kapattı Otoyolda kaza tepkisi Üst geçit yapılmasını isteyen vatandaşlar, yolda sık sık kaza yaşandığını söyledi Yolun trafiğe kapatılmasına bazı sürücüler tepki gösterdi, bazıları destek verdi
YEREL HABERLER Kazalara tepki gösteren vatandaşlar otoyolu trafiğe ...
Başkan Mahsum Altunkaya"dan 29 Ekim mesajı
YEREL HABERLER Başkan Mahsum Altunkaya"dan 29 Ekim mesajı
Gaziantep'te 1.5 kilo eroin yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 1.5 kilo eroin yakalandı
ANKA’dan 29 Ekim kutlaması
YEREL HABERLER ANKA’dan 29 Ekim kutlaması
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: “Aynı milletin soydaşları olan bizlerin birlikte hareket etmesi bizlere güç kazandıracaktır" KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Gaziantep’te Tatar’dan Gaziantep Valisi Davut Gül’e ziyaret
YEREL HABERLER KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: “Aynı milletin soydaşları ...
Bakan Varank'a fahri hemşehrilik beratı
YEREL HABERLER Bakan Varank'a fahri hemşehrilik beratı
Gaziantep'te üst geçit isteyen vatandaşlar yolu kapattı
YEREL HABERLER Gaziantep'te üst geçit isteyen vatandaşlar yolu ...
Antepsan’dan 29 Ekim mesajı
YEREL HABERLER Antepsan’dan 29 Ekim mesajı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.