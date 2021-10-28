Fadıloğlu’ndan 29 Ekim mesajı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajında, “Tarihi şan ve şerefle dolu milletimizin dünyaya kendi geleceğini belirleme iradesinden asla ödün vermeyeceğini haykırdığı Kurtuluş Savaşı’nın ardından kurulan Cumhuriyet; bu coğrafyada, milletimizin varoluş mücadelesinin en anlamlı eseri ve bağımsızlığına sahip çıkma kararlılığının en güçlü ifadesidir. Bu azimle yıllarca savaşan ve haklı mücadelesinden örnek bir zaferle çıkan Türk Milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde bağımsız, güçlü ve çağdaş bir devlet olmayı başarmıştır. 98 yıl önce zor şartlar altında kurulan Cumhuriyetimiz, bugüne gelindiğinde çok önemli siyasi, kültürel, ekonomik ve sosyal gelişmeler ile gücüne güç katmakta, aziz milletimizin yarınlara daha umutla bakmasına ve hedeflerine daha kararlı adımlarla yürümesine vesile olmaktadır. Binlerce yıla uzanan köklü devlet geleneğimiz, her geçen gün daha da güçlenen demokrasimiz, temelinde insani değerler olan hassasiyetlerimiz ile sadece ülkemize değil, aynı zamanda bölgemize ve tüm dünyaya da umut olmaya devam ediyor. Ülkemizi, sürekli olarak gelişen ve değişen dünyada hak ettiği konuma getirmek için milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak; demokrasisi, hukuk devleti normları, insan hak ve hürriyetleri, ekonomisi, sanayisi, eğitim düzeyi ve her bakımdan mutlu olduğu refah bir Türkiye hedefine ulaşmak için bütün gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Cumhuriyeti yaşatmak, yüceltmek ve gelecek nesillere aktarmak en büyük vazifemizdir. Cumhuriyetin sunduğu çağdaş ilkelerle yönetilen ülkemizde kazanımlarımızı korumak, bizi biz yapan ve sarsılmaz bağlarla bağlayan değerlerimizi yaşatmak ve onun evrensel değerlerine sahip çıkmak, bizlerden sonraki nesillere bırakabileceğimiz en büyük mirastır. Bu duygularla Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Hayatta olan gazilerimize; huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum. Milletimizin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı gönülden kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

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