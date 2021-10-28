Ortaokul öğrencileri özgün tasarımlarını tişörtlere yansıttı

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencileri yaptıkları özgün tasarımları tişörtlere yansıtarak sergi açtı. Sanatseverlerin büyük ilgisini çeken serginin açılışını okul müdürleri Seçil Güldemet’le birlikte gerçekleştiren öğrenciler tasarımları hakkında da ziyaretçilere bilgiler verdiler.

Cumhuriyetin kuruluşunun 98.yılı GKV Özel Okullarında bir birinden farklı etkinliklerle kutlanırken kutlamalara farklı bir bakış açısı kazandıran GKV Özel Ortaokulu öğrencileri “Benim Bayramım Benim Tasarımım” ve “Yaşasın Cumhuriyet “isimli sergileriyle dikkat çekti.

Düzenlenen etkinlikler hakkında bilgiler veren GKV Özel Ortaokulu Müdürü Seçil Güldemet “Bu yıl gerçekten öğrencilerimizle, öğretmen ve idarecilerimizle çok farklı duyguları bir arada yaşıyoruz. Geçen yılın burukluğunun yerini bu yıl yüz yüze eğitimle attık. Cumhuriyetimize yakışır bir kutlama programı yaptık. Farklı etkinliklerle öğrencilerimize cumhuriyetin anlam ve önemini kavratırken üstlendikleri görevleri başarıyla yerine getiren öğrencilerimizin ortaya koydukları eserlerde bizleri mutlu etti. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları 29 Ekim Cumhuriyet bayramı kutlamaları kapsamında 6. Sınıf öğrencilerimiz tarafından hazırlanan ‘Yaşasın Cumhuriyet’ isimli sergi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Kutlamalar kapsamında ‘Benim Bayramım Benim Tasarımım’ etkinliği ile Cumhuriyet Bayramı temalı, kendi tasarımlarını tişörtlere yansıtan çocuklar sanatseverler tarafından büyük alkış aldı. Emeği geçen öğrencilerimizi kutluyorum. Etkinliklerimiz hafta boyunca sürecektir” diye konuştu.

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