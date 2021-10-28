GSO Başkanı Ünverdi’den 29 Ekim kutlaması

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajı yayımladı.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi kutlama mesajında, Cumhuriyetin ilanı ile millet iradesinin hakim kılındığını ve modern Türkiye’ye giden yolun açıldığını belirterek, “Aziz milletimizin tarihte eşi benzeri olmayan bir şahlanış ve büyük fedakarlıklarla kurduğu Cumhuriyetimizin 98’inci yıl dönümüne ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 'En büyük eserim' dediği ve 29 Ekim 1923’te ilan edilen Cumhuriyetimiz yarınlarımızın güvencesidir. Millet iradesinin üzerinde hiçbir güç yoktur ve ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkaracak olan Cumhuriyet değerleridir. Milletimizin egemenlik sembolü olan Cumhuriyet, ülkemizin çağdaş dünya ile bütünleşmesi, aydınlık Türkiye’nin inşası, ekonomi, bilim, sanat, kültür, spor gibi her alanda gelişip büyümesinde en önemli dönüm noktası olmuştur. Milletimizin bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğinin ifadesi, birlik ve beraberliğimizin nişanesi, millet iradesinin tezahürü olan Cumhuriyetimizin ışığında, kardeşçe, omuz omuza vererek ülkemiz için çalışmayı sürdüreceğiz. Gaziantep Sanayi Odası olarak da ülke ekonomimiz ve kalkınmamız için projeler üretmeye devam edecek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ey yükselen yeni nesil. İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek olan sizsiniz’ diyerek emanet ettiği Cumhuriyetimize gençlerimizle birlikte sahip çıkacak, onlara destek olacak ve Cumhuriyet hedeflerine hep birlikte ulaşacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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