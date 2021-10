GTO başkanlarından 29 Ekim mesajı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı M. Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetimizin 98’inci yılı münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Gaziantep Ticaret Odası başkanları, mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan destansı zaferlerin Cumhuriyet ile taçlandırıldığını ve Türk milletine emanet edildiğini hatırlatarak, "Yüce Türk milletinin her bir ferdi bu emanete layıkıyla sahip çıkmalı ve ilelebet yaşatmalıdır. Ödediğimiz bedellerin en büyük armağanı ve mükâfatı Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhuriyettir. Tarih sahnesinden emperyalistler tarafından silinmeye çalışılan kadim milletimiz, hürriyeti ve bağımsızlığı için kanıyla, canıyla mücadele etmiş, kazandığı zaferlerle tüm dünyanın karşısına dikilmiştir. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ‘Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte de müreffeh yarınlara yeni bir sayfa açmıştır. Bizim bugünümüz de yarınımız da ‘Cumhuriyet’tir. Cumhuriyet’e sahip çıkmak, Ata’mızın eşsiz emanetini ilelebet yaşatmak en önemli görevimiz. Gaziantep Ticaret Odası olarak attığımız her adımda, yürüttüğümüz her çalışmada ve hayata geçirdiğimiz her projede bu anlayışla hareket ediyor; daha güçlü, refah ve özgür bir Türkiye Cumhuriyeti hayaliyle motive oluyoruz. Biliyoruz ki biz başardıkça, Gaziantep başardıkça kazanan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti oluyor. Her bir başarımızda kahraman ecdadımızı hatırlıyoruz. Onlara karşı olan büyük sorumluluğumuzu anımsıyoruz. Biz, güzel ülkemiz ve Cumhuriyet’imiz için canla başla çalışmaya, üretmeye, değer yaratmaya devam edeceğiz. Ömrümüzün sonuna kadar da Ulu Önder’imizin izinden ve öğütlerinden ayrılmayacağız. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, kahraman şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle, şükranla anıyor, üyelerimizin ve tüm milletimizin “Cumhuriyet Bayramı”nı yürekten kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

