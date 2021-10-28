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Şehitkamil’de, "Akademisyen sanatçılar" resim sergisi açıldı 74 Akademisyenin eserleri, sanatseverlerin beğenisine sunuldu

İHA

Şehitkamil’de, "Akademisyen sanatçılar" resim sergisi açıldı 74 Akademisyenin eserleri, sanatseverlerin beğenisine sunuldu

Şehitkamil Belediyesi tarafından Cumhuriyetin kuruluşunun 98’inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında “Akademisyen Sanatçılar Resim Sergisi” açıldı. Şehitkamil Sanat Merkezi’nde; 24 farklı şehirden, 74 akademisyen tarafından yapılan 75 adet tuval, sergide sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergiyi gezen katılımcılar, daha sonra piyano resitalini dinlediler.
Türkiye Cumhuriyetin kuruluşunun 98’inci yıl dönümü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenleyen Şehitkamil Belediyesi; 24 farklı şehirden, 74 akademisyenin katılımıyla Akademisyen Sanatçılar Resim Sergisi’nin açılışını gerçekleştirdi.
“Bizim için büyük bir gurur kaynağı”
Programın açılış konuşmasını yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Öncelikle bugün çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Biz, böyle günleri yaşamak için Şehitkamil Sanat Merkezi’ni ve içerisindeki Sanat Galerisi’ni yaptık. Bugün burada akademisyenlerin sergisini geziyor olmak, bizim için büyük bir gurur kaynağı. Gaziantep; üretimde, ticarette, ihracatta önde giden bir şehir ama maalesef sanatsal, sportif ve kültürel etkinliklerde istediğimiz noktada değiliz. Bu şehrin gerçek manada yaşanabilir kentler sıralamasında üst noktaya çıkabilmesi için bu tür etkinlikler çok önemli. Bundan hareketle biz bu mekanı hayata geçirdik. Bugün alt katında işitsel sanatlara yönelik olarak etkinlikler, üst katında görsel sanatlara yönelik etkinlikleri devam ettiriyoruz. Bizim yapmış olduğumuz bu amatör ruhun ötesinde bugün profesörlerimizin, doçentlerimizin, akademisyenlerimizin sergisini burada sunuyor olmak gerçekten övünç veriyor. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu tür faaliyetleri artırarak devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.
Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı ise yaptığı konuşmada, "Bu güzide mekanda, bu güzel serginin açılışında sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Şehitkamil Sanat Merkezi’ne ne zaman gelsek, her zaman kültürel faaliyetleri ve sanatsal faaliyetleri dolu dolu görüyoruz. Bugünkü resim sergisinin açılışı da bunun en son örneklerinden bir tanesi. Gerçekten Şehitkamil’de çok sayıda hem kültür merkezimiz var hem de sosyal tesislerimiz var. Bunların varlığının yanında aynı şekilde işletilmesi çok önemli. Şunu görüyoruz ki Şehitkamil Belediyemiz, bu konuda sosyal ve kültürel belediyeciliğin en güzel örneklerini sunmaya çalışıyor. Bu mekanları da dolu dolu değerlendirmeye çalışıyor” dedi.
“Büyük bir değere sahip olduğunu belirtmek istiyorum”
Serginin küratörü Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Cevat Atalay, “Türk Akademisi sanatçıları bugün gelişmiş birçok ülkede sanat ve bilim konusunda birçok başarıya imza atmaktadır. Küratörü olduğum bu sergi kapsamında özel bir tema belirlemeden seçilmiş davetçi akademisyenlerden özgün çalışmalarını talep ettim. Bunun nedeni ise sanatçılar, özgün işlerini çok daha fazla estetik içermesinin yanında kendi hayal dünyalarını en estetik biçimde yansıtma imkanının olmasıydı. Sanatçı akademisyenlerin bu ve benzeri çalışmalarının hem ülkemizde hem de dünyada büyük bir değere sahip olduğunu belirtmek istiyorum. Gezeceğimiz sergide; 28 profesör, 17 doçent, 16 doktor öğretim üyesi, 7 öğretim görevlisi, 6 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 74 akademisyenin eseri bulunmaktadır. Davetli akademisyen sanatçılarımız; resim, çizim, özgün baskı, grafik, fotoğraf çalışmalarıyla son derece zengin bir sergi oluşturulmasına önemli bir katkı sunmuşlardır” diye konuştu.
Piyano resitali büyük beğeni topladı
Sergi açılışının ardından Cumhuriyetin kuruluşunun 98’inci yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde, Şehitkamil Sanat Merkezi kursiyerleri tarafından piyano resitali sunuldu. Kursiyerlerden Damla Gül Yıldız, Beyhan Erişmiş, Ece Saçan, Muhammed Baybars Kalkan ve İpek Günal, birbirinden farklı eserleri çalarak, yeteneklerini sergilediler. Piyano dinletisine katılan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve katılımcılar, genç piyanistleri dikkatle dinlediler. Piyano dinletisi sonunda Başkan Fadıloğlu ve katılımcılar, genç piyanistleri ayakta alkışladılar. Piyano dinletisinin ardından Başkan Fadıloğlu, genç piyanistlere çeşitli hediyeler sundu. Programın ardından Fadıloğlu, genç piyanistler ile birlikte günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

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