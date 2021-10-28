112'yi bin kez arayıp, 10 bin mesaj attı; tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

112'yi bin kez arayıp, 10 bin mesaj attı; tutuklandı

DHA

112'yi bin kez arayıp, 10 bin mesaj attı; tutuklandı


Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ni bin defa arayıp, 10 bin mesaj atarak asılsız ihbarlarla meşgul edip, rahatsızlık veren S.K. (37), tutuklandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aynı numara tarafından sürekli olarak 112 Acil Çağrı Merkezi'nin arandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çağrı merkezini bir süredir bin defa arayan ve 10 bin mesaj atan kişinin bulunması için çalışma başlatan ekipler, şüphelinin kimliğini belirleyerek adresine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan S.K. adlı erkek, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI
2021-10-28 13:22:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

GAGİAD Başkanı Koçer'den 29 Ekim mesajı
YEREL HABERLER GAGİAD Başkanı Koçer'den 29 Ekim mesajı
GTB başkanları 29 Ekim kutlaması
YEREL HABERLER GTB başkanları 29 Ekim kutlaması
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Mavi vatanda varlığımızı sürdürmekte fayda var
YEREL HABERLER KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Mavi vatanda varlığımızı ...
Erol Bulut: "Deplasmandaki talihsizliğimizi Galatasaray maçı ile değiştirmek istiyoruz"
YEREL HABERLER Erol Bulut: "Deplasmandaki talihsizliğimizi ...
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs gazileriyle buluştu
YEREL HABERLER KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs gazileriyle buluştu
Milletvekili Taşdoğan’dan 29 Ekim kutlaması
YEREL HABERLER Milletvekili Taşdoğan’dan 29 Ekim kutlaması
Şehitkamil’de, "Akademisyen sanatçılar" resim sergisi açıldı 74 Akademisyenin eserleri, sanatseverlerin beğenisine sunuldu
YEREL HABERLER Şehitkamil’de, "Akademisyen sanatçılar" resim sergisi ...
GAÜN’den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Öğretim Elemanları Sergisi
YEREL HABERLER GAÜN’den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Öğretim ...
Değersizlik kalıbı olanlar "hayır" diyemiyor "Hayır" diyemeyen kendini kullandırır
YEREL HABERLER Değersizlik kalıbı olanlar "hayır" diyemiyor "Hayır" ...
GTO başkanlarından 29 Ekim mesajı
YEREL HABERLER GTO başkanlarından 29 Ekim mesajı
Polis uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Polis uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor: 2 ...
GSO Başkanı Ünverdi’den 29 Ekim kutlaması
YEREL HABERLER GSO Başkanı Ünverdi’den 29 Ekim kutlaması
Ortaokul öğrencileri özgün tasarımlarını tişörtlere yansıttı
YEREL HABERLER Ortaokul öğrencileri özgün tasarımlarını tişörtlere ...
Gaziantep’te binlerce kitap öğrencilerin ayağına kadar getirilecek
YEREL HABERLER Gaziantep’te binlerce kitap öğrencilerin ayağına ...
Gaziantep Kolej Vakfı’nda meclis başkanları seçildi
YEREL HABERLER Gaziantep Kolej Vakfı’nda meclis başkanları seçildi
Fadıloğlu’ndan 29 Ekim mesajı
YEREL HABERLER Fadıloğlu’ndan 29 Ekim mesajı
Kaplan’dan 29 Ekim mesajı
YEREL HABERLER Kaplan’dan 29 Ekim mesajı
Gaziantep Kolej Vakfı’nı Cumhuriyet coşkusu sardı
YEREL HABERLER Gaziantep Kolej Vakfı’nı Cumhuriyet coşkusu sardı
'Saklı Yüzler Bosna” 29 Ekim’de vizyonda “Saklı Yüzler Bosna” nasıl ortaya çıktı Bosna’daki dramın filmi “Saklı Yüzler Bosna”
YEREL HABERLER 'Saklı Yüzler Bosna” 29 Ekim’de vizyonda “Saklı ...
112'ye asılsız ihbarda bulunan bir kişi tutuklandı
YEREL HABERLER 112'ye asılsız ihbarda bulunan bir kişi tutuklandı
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Benim yolum Türk´ün yoludur, Türkiye ile birlikte yürüme yoludur (2)
YEREL HABERLER KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Benim yolum Türk´ün ...
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: “Bir 50 yıl daha kaybedecek vaktimiz yok” KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar GTO programına katıldı
YEREL HABERLER KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: “Bir 50 yıl daha kaybedecek ...
Gaziantep'te, iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te, iki hafif ticari aracın çarpıştığı ...
Çiftlere konserli sertifika töreni
YEREL HABERLER Çiftlere konserli sertifika töreni

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.