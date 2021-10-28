112'yi bin kez arayıp, 10 bin mesaj attı; tutuklandı



Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ni bin defa arayıp, 10 bin mesaj atarak asılsız ihbarlarla meşgul edip, rahatsızlık veren S.K. (37), tutuklandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aynı numara tarafından sürekli olarak 112 Acil Çağrı Merkezi'nin arandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çağrı merkezini bir süredir bin defa arayan ve 10 bin mesaj atan kişinin bulunması için çalışma başlatan ekipler, şüphelinin kimliğini belirleyerek adresine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan S.K. adlı erkek, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI

2021-10-28 13:22:15



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