Şahin’den 29 Ekim mesajı Şahin: “Cumhuriyetimiz, Türk Milletinin ebedi varlığı ile ilelebet devam edecektir”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Şahin mesajında: “Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde ilan ettiğimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin 98. kuruluş yıldönümüdür. Esarete ve dayatmalara rıza göstermeyen Türk Milleti, istiklaline ve istikbaline kasteden işgalcilere karşı başlattığı Kurtuluş Savaşı’nı, tarihte benzeri görülmemiş bir kahramanlıkla zaferle taçlandırmıştır” ifadelerini kullandı.

Türk Milletinin, 29 Ekim 1923’te bir kez daha tüm dünyaya iradesine pranga vurdurmayacağını, kendi kaderi üzerinde hiç kimsenin müdahil olamayacağını kanıyla ve canıyla ilan ettiğini ifade eden Başkan Şahin, “Tek bayrak, tek millet, tek devlet anlayışıyla kurulan, demokrasi ve halk iradesiyle taçlandırılan Cumhuriyetimiz, Türk milletinin ebedi varlığı ile ilelebet devam edecektir. Bu günlerin sorumluları olarak bizler, 600 yıllık bir cihan devletinin mirası üzerinde yükselen genç Cumhuriyetimizi, Gazi Mustafa Kemal’in veciz bir şekilde ifade ettiği, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma mücadelesini, ilk günkü heyecanla, azimle ve şevkle sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Şahin'in mesajında, “Şanlı tarihimizden ve damarlarımızda dolaşan kandan alacağımız kudret ile en büyük görevimizin birlik ve bütünlüğümüzden taviz vermeden daha demokratik bir Türkiye için gereken çabayı göstermektir. Cumhuriyeti korumamız ve yaşatmamız gereken en değerli varlığımız olarak benimsemek ve ülkemizi demokrasisiyle, hukuk devleti normlarıyla, insan hak ve hürriyetleriyle, ekonomisiyle, sanayisiyle, eğitim düzeyiyle dünyanın en ileri, en gelişmiş, en müreffeh ülkelerinden biri haline getirmek bizim öncelikli hedefimizdir. Bağımsızlık, karakteri olan böyle necip, böyle kahraman bir milletin mensubu olmaktan iftihar ediyoruz. Bu sebeple, görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmek için; milli değerlerle bilimin üstünlüğünü benimsemek, tarihimizi çok iyi bilmek zorundayız. Ecdadımızın mirasına sahip çıkmak, gelecek nesillere aktarmak için milletimizin her bir ferdinin bugün de aynı ruha, kararlılığa ve özveriye sahip olduğuna inanıyorum. Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyor; tüm ülkemizin ve hemşerilerimin Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik ediyorum" denildi.

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