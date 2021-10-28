SANKO Üniversitesi Hastanesi'nde Cumhuriyet Bayramı kutlandı

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SANKO Üniversitesi Hastanesi’nde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

SANKO Üniversitesi Hastanesi bahçesinde düzenlenen törene, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram, SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, Mesul Müdürü Dr. Suat Özerbaş, Başhemşire Ceylan Özyılmaz, hekimler ve idari personel katıldı.

Saygı duruşuyla başlayan törende; hep bir ağızdan söylenen İstiklal Marşı’nın ardından, Türk Bayraklı balonlar gökyüzüne bırakılarak Cumhuriyetin ilanının 98’inci yıl coşkusu yaşandı.

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