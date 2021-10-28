Babahaber27 gazetesi yayın hayatına başladı

Gaziantep'te 15 yıldır yayın yapan Hakimiyet Gazetesi, Baba Medya Yayıncılık bünyesine geçtikten sonra isim değişikliği yapılarak Babahaber27 Gazetesi olarak yayınlanmaya başladı. Baba Medya Grubu adına açıklama yapan Levent Özkurt, hem geleneksel hem de interaktif gazetecilik alanında güçlü bir yapı kurarak yola çıktıklarını söyledi.

Baba Medya Grubu olarak sadece yazılı medyada değil, görsel ve interaktif alanda da aktif bir yayıncılık yapacaklarını dile getiren Levent Özkurt, ''Ciddi bir fizibilite çalışması yaptık. Gazetemizin idari bölümünden, dijital TV stüdyomuza ve haber sitelerimizin yönetim bölümüne kadar kentin vizyonuna uygun bir çalışma ofisi oluşturduk. Amacımız her yönünle gelişen ve değişen Gaziantep'e, basın alanında da kurumsal bir medya kuruluşu kazandırmak. Güçlü bir ekip oluşturduk ve yayınlarımızla yaşamsal alana önemli katkılar sunacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

"İddia haberi olmayacak"

Halktan aldığı destekle kamu adına önemli bir görev yapan basın kuruluşlarının temel haber kaynağının da kentte yaşayanlar olduğuna dikkat çeken Özkurt, "Bu anlayışla, medya kuruluşumuz halkın sorunlarına her zaman duyarlı olacaktır. Halktan aldığımızı şikâyet ve sorunları iddia olarak değil, ilgili isimlerden de açıklama alarak objektif bir şekilde kaleme alıp yorumlayacağız. Bu kentin dış dünyaya olumsuz bir şekilde yansıtılması yönündeki tavrımızı nettir. Algılar, iddialar veya varsayımlarla değil, elle tutulur belgeler ve somut açıklamalarla habercilik yapacağız" şeklinde konuştu.

İnternet haberleri

Gazeteciliğin gelişen teknoloji ile artık kağıt üzerinde değil de internet yayınları üzerinden yapıldığını vurgulayan Levent Özkurt, “babahaber.com internet sitesi üzerinden alışıla gelmiş haberciliğin dışında bir habercilik yapmaya çalıştık ve bunu da başardık. İlk olduk ilklere imza attık ve internet haberciliğinde kopyala yapıştır sistemi ile haberi gir kaldır sistemini rafa kaldırdık. Sitemiz beklediğimiz ilgiyi gördü ve daha da ileriye taşımak için gerçek ve objektif haberciliğe devam edeceğini taahhüt ederiz” ifadelerini kullandı.

Dijital TV müjdesi

Baba Medya Grubunu oluşturduktan sonra birçok kesimden telefon aldığını dile getiren Özkurt, "Kuruluş aşamasında gerek ofisimize gelerek gerekse il dışından telefonla arayarak başarı dileyen tüm dostlara ekibimiz adına teşekkür ediyorum. Basın sektöründe geride bıraktığımız 30 yılda önemli tecrübe ve deneyimler edindik. Tüm bu birikimleri medya kuruluşumuzun çatısı altında birleştirerek, kamuoyunun habercilik alanındaki beklentisini karşılamak için çalışacağız" diye konuştu.

Levent Özkurt, yakın zamanda görsel alanda da Gaziantep'te büyük ihtiyaç duyulan Dİjital TV'nin yayın startını vereceklerini de sözlerine ekledi.

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