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Cumhuriyetin 98. yılına özel 98 dakika durmaksızın kulaç atıldı

İHA

Cumhuriyetin 98. yılına özel 98 dakika durmaksızın kulaç atıldı

Şehitkamil Belediye Başkanlığınca, Cumhuriyetin kuruluşunun 98. yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde ‘98 Dakika Cumhuriyet Bayrak Yüzme Yarışı’ düzenlendi. Alleben Yüzme Havuzunda cumhur, cumhuriyete ve ayyıldızlı şanlı bayrağa olan büyük sevgisini attığı kulaçlarla gösterdi.
Farklı branşlarda Dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonu sporcular yetiştiren Alleben Yüzme Havuzu, katılımcı sayısı ve niteliği ile ilklere sahne olan birçok başarılı organizasyona ev sahipliğini sürdürüyor. Cumhuriyetin kuruluşunun 98. yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde Şehitkamil Belediye Başkanlığınca, Alleben Yüzme Havuzu’nda düzenlenen organizasyonda kulvarlarında yerini alan küçük, büyük, genç, yaşlı herkes, 98 dakika boyunca aralıksız kulaç attılar. Milli sporculardan rekortmenlere, özel sporculardan minik kulaçlara, öğretmeninden esnafına, sanayicisinden işçisine, ev hanımından bilim insanına kadar birçok farklı yaş ve meslek grubundan oluşan gönüllü bireyin katıldığı organizasyonda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, büyük bir coşkuyla kutlandı.
98 Dakika Cumhuriyet Bayrak Yüzme Yarışı organizasyonunda katılımcılara hitap eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Şehitkamil Belediyesi olarak 2019 yılında başlatmış olduğumuz bir etkinliği bugün icra ediyoruz. Geçen sene maalesef pandemi dolayısıyla gerçekleştiremedik. İlkini, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yılı olan 2019 yılında, 96 dakika yüzme ile başlatmıştık. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına emin adımlarla ilerlerken, bu sene kutladığımız 98. yılımızda sporcularımızla birlikte hiç durmadan 98 dakika yüzdük. Burada aslında bir mesaj vermek istiyoruz. 98 Dakika Cumhuriyet Bayrak Yüzme Yarış’ında elden ele, gönülden gönüle Cumhuriyeti ilelebet yaşatabilmek adına her yaş grubundan yüzücümüz ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığını sonsuza dek devam ettirmek adına bu faaliyeti ortaya koyuyoruz. Cumhuriyet, kolay kurulmadı. Kan, gözyaşı ve emekle kuruldu, bugünlere geldi. Son dönemlerde 100 yıl önce yaşadıklarımızı yeniden bize yaşatmak isteyen güruhlar olsa da biz, gençlerimiz ile birbirine destek veren, dayanıklılığını ortaya koyan gençlerimizle inşallah Cumhuriyetimize sahip çıkacağız. Ben, bu organizasyonda emeği geçen tüm yöneticilerimize, velilerimize, sporcularımıza teşekkür ediyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet emin ellerde
98 Dakika Cumhuriyet Bayrak Yüzme Yarışı organizasyonunda katılımcılara hitap eden Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, şu ifadeleri kaydetti:
“Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. Yıl dönümünü büyük bir coşku, gururla kutluyoruz. Bu anlamlı günde, Cumhuriyetimizin 98. yıldönümüne yakışır bir şekilde, Şehitkamil Belediyemiz tarafından düzenlenen 98 Dakika Cumhuriyet Bayrak Yüzme Yarışında sizlerle bir arada bulunmanın mutluluğunu yaşıyorum. Cumhuriyet, tarihin şafağından beri var olan milletimizin tarih içindeki büyük yolculuğunun çok önemli bir anında ona yepyeni bir hayatiyet kazandıran, yepyeni ufuklar açan muhteşem bir olaydır. Cumhuriyet, ezelden ebede akıp giden tarihimizde çok önemli bir aşamadır. En değerli varlığımız olan Cumhuriyet, yeni kurulan bir devletin ulusal bağımsızlığını kazanabilmek için giriştiği eşsiz bir savaşın sonucunda, elde ettiği büyük bir kazanımdır. Egemenliğin kayıtsız, şartsız millete ait olduğu bu yeni yönetim biçimi, Türkiye Cumhuriyeti’ne yurttaşlık bağı ile bağlı olan herkese birey olma olanağı sağlamış ve bunun sorumluluğunu da yüklemiştir. Devletin ve toplumun geleceğinden kendini sorumlu tutma bilincine erişmiş, etkin bireyi var eden bu anlayış, insanlığın ortak değeri olan uygarlığın gelişimine büyük katkılar sağlamıştır. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Sayın Belediye Başkanımıza, değerli hocalarımıza ve bu etkinliğe katılan çok değerli öğrencilerimize teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Şunu bir kez daha belirtmek istiyorum ki Cumhuriyet emin ellerde, bayrak emin ellerde, Cumhuriyet sizlerle daha güçlü.”

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