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Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP,(DHA)GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, motosikletiyle park halindeki TIR'a çarpan sürücünün arkasında bulunan Müslüm Ateş (19), hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece saatlerinde ilçenin Alhacı Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Arslan yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, yol kenarında park halinde duran TIR'a çarptı. Kazada motosiklette bulunan 3 kişi ağır yaralandı. Çağırılan ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Müslüm Ateş doktorların çabasına karşın kurtarılamadı, diğerlerinin tedavisi sürüyor. Müslüm Ateş cenazesi, adli tıp kurumu morgundaki otopsisinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet KILIÇ

2021-10-28 17:28:01



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