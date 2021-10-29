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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GKV'de Cumhuriyet çoşkusu sürüyor

İHA

GKV'de Cumhuriyet çoşkusu sürüyor

Türkiye’nin dört bir yanında coşkuyla kutlanan Cumhuriyetin kuruluşunun 98.yıl dönümünde Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri de birçok etkinliğe imza attılar.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 98 yıl önce 29 Ekim’de milletimize armağan ettiği Cumhuriyet Bayramı Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen törenlerle de coşkuyla kutlandı. GKV Özel Liseleri, GKV Özel Ortaokulu, GKV Özel İlkokulu ve GKV Özel Anaokulunda gerçekleştirilen kutlamaların yanı sıra düzenlenen ortak etkinliklerle de Cumhuriyet coşkusu devam etti. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri koordinatörlüğünde gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli Kurulu Üyeleri, GKV Özel Okulları Genel Müdür İsmet Tiryaki, idareci, öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra veliler de katıldı.
"Kurtuluş Savaşı zaferi Cumhuriyetle taçlandırılmıştır"
98.yıl kutlamaları GKV Özel Okulları bahçesinde, GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki tarafından büste çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. GKV Özel Okulları çok amaçlı salonunda devam eden törende, GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki’nin günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, "Ulus olarak büyük bir zafere ulaştığımız Kurtuluş Savaşı’mızı yeni, güçlü bir devletle ve Cumhuriyet yönetimi ile taçlandırışımızın üzerinde 98 yıl geçmiş bulunmaktadır. Bu sebeple bu çok önemli ve anlamlı günde hepinizin Cumhuriyet Bayramını kutluyor, vatan toprağımız ve bağımsızlığımız uğruna canlarını hiçe sayan başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.
Oratoryolar, korolar ve drama gösterileri alkış aldı
Yapılan konuşmaların ardından GKV Özel Liseleri öğrencilerinin sahnelediği Cumhuriyet oratoryosu, müzik dinletisi, koro; GKV Özel İlkokulu 3.sınıf öğrencilerinin Atatürk’ün sözlerini İngilizce seslendirmesi; GKV Özel Anaokulu 6 yaş grubu zeybek ve vals gösterisi; GKV Özel Okulları öğrencilerinin söylediği İzmir Marşı ile devam etti. GKV Özel İlkokulu öğrencilerinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında hazırladıkları programımızda GKV Özel İlkokulu 3. sınıf öğrencileri "Cumhuriyet Oratoryosu “nu sahnelerken 4. Sınıf öğrencilerinden oluşan öğrenci korosu ise "Cumhuriyet Güneşi" ve "Sonsuza" adlı parçalarla izleyenlere Cumhuriyet coşkusunu bir kez daha yaşattı.
Miniklerden muhteşem kortej
Cumhuriyetin kuruluşunun 98.yıl dönümü etkinlikleri Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında büyük bir coşkuyla devam ederken anaokulu ve ilkokul öğrencileri okul bahçesinde Büyükşehir Belediyesi Bando Takımının eşliğinde muhteşem bir kortej gerçekleştirdi. Bando takımının seslendirdiği marşları söyleyen minik öğrenciler ellerindeki Türk bayraklarıyla coşkulu bir şekilde yürürken onları izleyenler bu coşkuya alkışlarıyla eşlik etti.

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