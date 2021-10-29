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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

İHA

Gaziantep'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

Gaziantep'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Gaziantep’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.
Gaziantep’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle İstasyon Meydanı’nda kutlama programı düzenlendi. Programda öğrenciler tarafından şiirler okundu, geçit töreni yapıldı ve düzenlenen spor yarışmalarında derece alan öğrencilere hediyeler verildi.

“Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun”
Programda konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitleri ile gazileri anarak, “Sizlerle birlikte tüm Gaziantepli vatandaşlarımın Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik ediyorum. Bugün burada Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında sevincimize ortak olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Cumhuriyetimizin İlan’ının 98’inci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklâl Harbimizin zafere ulaşmasında ve devletimizin kuruluşunda vazife üstlenen kahramanlarımızı saygıyla yad ediyorum. Tüm şehitlerimize ve ebediyete irtihal eden gazilerimize Allah’tan rahmet, hayatta olan gazilerimize sağlık ve sıhhat diliyorum. Bu devleti; alnına kına yakarak, çocuğunu cepheye gönderen analar kurdu. Okuluna, sınıfına, gençliğine yüz çevirip, vatanı için, namusu için düşman üzerine atılan gençler kurdu. Ben aç kalayım, yeter ki kahramanlarımız doysun diye; buğdayını, ekmeğini, yağını askere gönderen köylüler kurdu. Bu devleti; sırtında ağırlığının beş katı mermi taşıyan seyit onbaşılar, çocuğu kucağında cepheye silah götüren kadınlar kurdu. Bu nedenledir ki; 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, fedakarlığın, kardeşliğin, birliğin, aynı yola baş koymanın bayramıdır ve bu nedenledir ki, Bu Bayram, Bu Devlet var olduğu sürece birlik ve beraberlik ruhuyla kutlanmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal ve istikbal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Bin yıldır bu toprakların vatanımız olması için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan şehitlerimize ve gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” diye konuştu.
Programa Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5. Zırhlı Tugayı Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osman, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri ve protokol üyeleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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