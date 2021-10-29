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SANKO'da Cumhuriyet Bayramı tarih ve sanat dolu özel bir etkinlikle kutladı SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu: Prof. Dr. Tufan Gündüz: “Gençlerimiz vatanını, ülkesini ve milletini çok sevsinler”

İHA

SANKO'da Cumhuriyet Bayramı tarih ve sanat dolu özel bir etkinlikle kutladı SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu: Prof. Dr. Tufan Gündüz: “Gençlerimiz vatanını, ülkesini ve milletini çok sevsinler”

SANKO Holding, Cumhuriyet değerlerini yaşatarak gelecek nesillere taşımak amacıyla Cumhuriyetin 98’inci yılını özel bir etkinlikle kutladı.
SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, “Cumhuriyet bizim vazgeçilmezimiz. Şanlı bayrağımıza sahip çıktığımız sürece hiç kimse ne ülkemize zarar verebilir ne de bizi dünya ülkelerinden geride bırakabilir” dedi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı SANKO Holding Özel Etkinliği, başarılı sunucu Pelin Çift’in, Prof. Dr. Tufan Gündüz ve SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ile gerçekleştirdiği ’Cumhuriyet Dönemi Hikayeleri’ sohbeti ile izleyenleri geçmiş zamanda yolculuğa çıkardı.
Gaziantep’teki tarihi Emine Hanım Konağı’nda gerçekleştirilen ve SANKO Holding kurumsal Youtube hesabından canlı yayınlanan programa; SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ile eşi Jülide Konukoğlu, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bayram, SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yiğitcan Konukoğlu, SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ayşen Bayram, Süper Film Ambalaj Genel Müdürü Fahri Özer, SANKO Üniversitesi Hastanesi Genel Müdürü Dr. Sermet Kileci, SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, Gaziantep Ytong Genel Müdürü Cengizhan Açık ve SANKO yöneticileri katıldı.
“Cumhuriyet bizim vazgeçilmezimiz” diyerek sözlerine başlayan Adil Sani Konukoğlu, “Mustafa Kemal Atatürk 98 yıl önce bugün, ‘Yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz’. dedi. O gün bugündür, yarınlar ilelebet bizim, ülkemizin ve gençlerimizin... Bundan sonra cumhuriyet gençlere emanet. Bizim başaramadıklarımızı onlar başaracaklar ve şanlı bayrağımızı bütün nesillerimiz boyunca dalgalandıracağız” ifadelerini kullandı.
“Şanlı bayrağımız nesiller boyunca gökyüzünde dalgalansın”
SANKO Grubu çalışanlarının bayrağına ve ülkesine her zaman sahip çıktığını vurgulayan Konukoğlu, “Şanlı bayrağımıza sahip çıktığımız müddetçe hiç kimse ne ülkemize zarar verebilir ne de bizi dünya ülkelerinden geri bırakabilir. SANKO Ailesi olarak çalışmaktan, üretmekten, paylaşmaktan ve mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.
Gaziantep’in tarihi önemini vurgulayan Konukoğlu, İstiklal Mücadelesi’nde Gaziantep’in 6 bin 317 şehit verdiğini anımsatarak şunları kaydetti:
“Gazi Şehrimizin kurtuluş mücadelesindeki rolü çok büyük. Mustafa Kemal Atatürk’ün Gaziantep’in nüfusuna kayıtlı olması da bunun bir göstergesi. İki gazinin bu şehirde buluşması bizim için büyük bir gurur. O dönemde atalarımız acı zerdali çekirdeğinin ekmeğiyle hayatta kalıp bu toprakları savundular. Yokluktan bu yerlere geldik. Gaziantep, o yokluk mücadelesi içinden sanayiye yatırım yapan ve şu anda 10 milyar dolar ihracat gerçekleştiren bir şehir. Gençlerimize bunları daha iyi anlatmamız gerekiyor.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi bir lidere sahip olmak her ülkeye, her millete nasip olmaz. Yüce Rabbim Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hem Türklüğü hem de Türkiye’yi kurtarmayı nasip etti. Bu topraklarda rahat yaşayabiliyorsak bunu kahraman şehitlerimize ve bütün dünyaya meydan okuyarak Cumhuriyetimizi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e borçluyuz.
Türk gençliğinin ülkesine ve bayrağına sahip çıkarak Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet yaşatacağını dile getiren Konukoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:
“Atalarımızdan aldığımız emaneti bizler buraya kadar getirdik. Bu emanet gençlerimize ait. Bizim başaramadıklarımızı kendilerinin başaracaklarına yürekten inanıyorum. Gençlerimizin gözündeki ışıltıyı görüyoruz. Şanlı bayrağımızı gönderden düşürmeden vatan topraklarına sahip çıkacaklarına inancımız tam.
Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98’inci yılına ulaşmanın heyecanını yaşarken başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan ve bayrak uğruna canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet saygıyla anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum.”
Konukoğlu’nun sözlerini tamamlaması üzerine Tiyatro oyuncusu Nermin Yılmaz’ın, Kurtuluş Savaşı döneminde Şehit Kamil’in annesini canlandırdığı canlı tiyatro performansı izleyicilere duygusal anlar yaşattı.
“Gençlerimiz vatanını, milletini ve ülkesini çok sevsinler”
Prof. Dr. Tufan Gündüz ise konuşmasında, Cumhuriyet’in kurulduğu 1923’te Türkiye’nin nüfusunun 11 buçuk milyon olduğunu anımsatarak, o dönemde tarım sahasında çalışacak insan gücünün de olmadığını söyledi.
Cumhuriyetin ilk yıllarında sağlıktan eğitime, tarımdan sanayiye birçok alanda yokluk yaşandığına değinen Prof. Dr. Gündüz, sözlerini şöyle sürdürdü:
“1980’lere kadar ülkenin yüzde 60’ı köylerdeydi. Cumhuriyetin ilk yıllarında bu oran daha yüksekti. 13 milyon nüfusumuzun 10 milyonu köylerde yaşıyordu. Yokluktan varlığa geçişte muazzam bir sanayi hamlesi var. Yeter ki bir yerde üretim olsun devlet canla başla onların önünü açmaya çalışıyor.
Ülke olarak çok büyük bir cendereden geçtik ve bir ülke, bir millet ürettik. Bir devlet kurmak, Cumhuriyeti ilan etmek kolay değil. 98 yıldır cumhuriyeti ilan ediyoruz. Her yıl yeniden doğuyoruz. Cumhuriyeti inşa ederken elimizin altında her şey yoktu.”
Vatanı ve Türklüğü temsil eden Cumhuriyet sevgisinin ihmal edilmemesi gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Gündüz, “Gençlerimiz vatanını, milletini ve ülkesini çok sevsinler. Ülkenin sokakta bulunmadığını bilsinler. Cumhuriyet de sokakta bulunmadı. Dişimizle tırnağımızla buraya kadar geldik ve dişimizle tırnağımızla sahip çıkalım. Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümünü kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum” diyerek sözlerini tamamladı.
Pelin Çift de yaptığı konuşmada, Cumhuriyet’in canla başla kazanılan muazzam bir zafer olduğunu belirterek “Cumhuriyetimizin 98. yıl dönümünde böylesi anlamlı bir etkinliğe vesile olan SANKO Ailesi’ne teşekkür ediyorum” dedi.
Programın ardından, dünyaca ünlü piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, tarihi Emine Hanım Konağı’nın etkileyici ambiyansında ’Cumhuriyet Piyano Resitali’ sunarken, Uğurlu’ya “Cumhuriyet Güneşi” eserini çalarken SANKO Okulları öğrencileri okul korosu da eşlik etti.

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