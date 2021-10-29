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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep Cumhuriyet Bayramına özel iki sergi

İHA

Gaziantep Cumhuriyet Bayramına özel iki sergi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları kapsamında “Ekim Geçidi Gaziantep Sergisi” ve Gaziantep Mozaik Çalıştayı Sergisinin açılışını yaptı.
Sanata ve sanatçıya verdiği desteği sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin Kuruluşu’nun 98’inci yıl dönümü kutlamaları ve Gaziantep’in Kurtuluşu’nun 100’üncü yılı etkinlikleri kapsamında 2 sergiye ev sahipliği yaptı. Bu yıl 20’nci yılına giren ve Gazi şehirler birlikte toplamda 27 ilde sergilenen, 5 ilden 30’u akademisyen toplamda 49 sanatçının 94 eserinin bulunduğu “Ekim Geçidi” ile kentte yapılan Mozaik Çalıştayı’nın sonunda 14 sanatçının 16 bireysel eserinin bulunduğu sergi, Gaziantep Sanat Merkezi’nde düzenlenen törenle ziyarete açıldı.
Açılışa, ev sahipliği yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, eser sahibi sanatçılar ve sanatseverler katıldı.
Sergiler, 12 Kasım’a kadar ücretsiz olarak Gaziantep Sanat Merkezi’nde ziyaretçilerini bekliyor olacak.
Gaziantep yazısı artık daha güzel
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama Etkinlikleri kapsamında Jale Tekinalp Yücel Kültür ve Mozaik Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen Gaziantep Mozaik Çalıştayı’na katılan 7 ilden 14 sanatçı ayrıca şehre armağan olarak Gaziantep Kalesi altında yer alan Gaziantep yazısını mozaiklerle süsledi.
“Hep birlikte cumhuriyetimizi yeni yüzyılına hazırlıyoruz”
Sergi açılışında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sanatçılara emekleri için teşekkür ederek, “Milli Mücadele’nin ‘Cumhuriyet’ ile taçlandığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere armağan ettiği bu özel günde çok özel bir sergi için bir aradayız. ‘Kültürü’, ‘Cumhuriyet Değerleri’, ‘Sanatı ve Sanatçısı’ ile Yükselen Gaziantep için bir çalışıyoruz. Cumhuriyet, demokrasi, eşitlik, kadını ve erkeği ile bir kalkınma yolculuğudur. Cumhuriyet ayrıca kültür ve sanattır. Hep birlikte Cumhuriyetimizi yeni yüzyılına hazırlıyoruz. Çok onurlu, gururlu ve mutluyuz” dedi.
“Gaziantep’in sanat ve kültürle her geçen gün taçlandığını görmekten mutluyum”
Gaziantep’in Kurtuluşu’nun da bu sene 100’üncü yılı olduğunu hatırlatan Vali Davut Gül, “Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde şehrimizin ve ülkemizin farklı bölümlerindeki sanatçılarımızla beraber bu sergi açılacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bugün. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gaziantep’in sanat ve kültürle her geçen gün taçlandığını görmekten mutluyum” ifadelerini kullandı.
“ Yükselen Gaziantep’te böyle güzel bir sergide bir arada olmaktan gururluyum”
AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak ise açılışa gelenlerin Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak, “‘Yükselen Gaziantep’te’ böyle güzel bir sergide bir arada olmaktan gururluyum. Cumhuriyet, egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olmasıdır. Cumhuriyetin en büyük gücü milletin sesidir. Alparslan’ın Malazgirt Zaferi’nden bu yana Şanlı tarihimiz ile geldiğimiz noktaya baktığımızda özgürlük kadar en önemli halkadır cumhuriyet” diye konuştu.
Ekim Geçidi Gaziantep Sergisi Gülsüm Erbil, Başkan Fatma Şahin’e ev sahipliği için teşekkür etti, gelecek senelere yeni sergileri getirileceğini söyledi.

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