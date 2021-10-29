6 yıl 3 ay hapis cezası olan FETÖ/PDY üyesi tutuklandı

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Gaziantep’te 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY üyesi yakalanarak tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlediği çalışmalar neticesinde 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan FETÖ/PDY üyesi şahsı yakaladı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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