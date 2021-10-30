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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantepliler Cumhuriyet balosunda buluştu

İHA

Gaziantepliler Cumhuriyet balosunda buluştu

Gaziantep'te Vali Davut Gül ve eşi Gülden Gül tarafından Cumhuriyet'in 98. kuruluş yıldönümü kapsamında gerçekleştirilen resepsiyon renkli görüntülere sahne oldu.
Vali Davut Gül ve eşi Gülden Gül'ün ev sahipliği yaptığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, askeri erkan, gaziler ve vatandaşlar ile şehit aileleri katıldı. Vali Gül ve eşinin , salon girişinde davetlileri karşıladığı resepsiyon saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajının da okunduğu resepsiyonda konuşan Vali Davut Gül, Cumhuriyet Bayramını kutlayarak, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.Gül, "Eğitime, sağlığa, askerimizin, polisimizin gücüne bakıyoruz. Teknolojiye bakıyoruz. Her konuda ileriye gidiyoruz. Daha iyisini gerçekleştirmek mümkün. Ülkemizin gelişmesi noktasında ilerlemesi noktasında şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada yapmamız gerekeni yaparsak, daha çok çalışırsak inanıyorum ki 100 sene sonra bu kutlamalar yapıldığında, dünyanın 3 veya 5 ülkesinden biri olacağız. Gaziantep kardeşliğin yüksek olduğu, birlikte iş yapma kültürünün yüksek olduğu, farklılıkların zenginlik olarak kabul edildiği bir şehir. Bizi başkasından farklı kılanda bu. Bir etkinlik yapıldığına iktidarı ve muhalefeti birlikte görebiliyoruz. Neye inanırsak inanalım, neyi temsil edersek edelim, insanların aynı masa etrafında şehrimizin menfaati noktasında, ülkemizin menfaati noktasında, birlikte karar verme noktasında, birlikteliklerini görüyoruz. En büyük zenginliğimiz bu. İnşallah bunu muhafaza ederek, Gaziantep ruhunu muhafaza ederek birlikte daha nice başarılara ulaşabiliriz. Bu vesile ile bu günlere gelmemizi sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bu ülke ve kent için taş üstüne taş koyan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Programda Atatürk'ün sevdiği türküler ve şarkılardan oluşan müzik dinletisi de de sunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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