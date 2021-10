Bakan Yanık: Her türlü hizmeti vatandaşa sunmakla kendimizi mükellef sayıyoruz

Ahmet ATMACAAhmet KILIÇ/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'in Oğuzeli ilçesinde Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi´ni ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Mekanizmanın neresini işgal ediyorsak vatandaşın hizmetine, menfaatine, geleceğine yönelik her türlü hizmeti vatandaşa sunmakla kendimizi mükellef sayıyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Gaziantep'te, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve milletvekilleri ile Oğuzeli Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi´ni ziyaret ederek engelli çocuklarla bir araya geldi. Merkezde yürütülen çalışmaları inceleyen Bakan Derya Yanık yetkililerden bilgi aldı.

20 yıldır aynı hizmet anlayışı ile çalışmaların kesintisiz devam ettiğini, projelerin ve hizmetlerin süreceğini kaydeden Bakan Yanık, şöyle konuştu:

"Biz Müslümanlar, insanı eşref-i mahlukat olarak kabul ediyoruz. Eşref-i mahlukatın kendi içinde engeli olabilir. Görmeyebilir, duymayabilir. Her birisinin bizim için imtihan, lütuf olduğunu biliriz, inanırız. Bizim engellilikle yahut hayatın başka alanlarındaki zorluklarla alakalı bakışımız budur. 20 senedir bu bakışla, anlayışla hareketten yola çıkarak insana hizmet etmeyi sürdürüyoruz. İnsana hizmet etmenin hakka hizmet etmek olduğunun farkında olarak bu çalışmaları sürdürüyoruz. Bundan sonra da sürdürmeye devam edeceğiz. Mekanizmanın neresini işgal ediyorsak vatandaşın hizmetine, menfaatine, geleceğine yönelik her türlü hizmeti vatandaşa sunmakla kendimizi mükellef sayıyoruz." DHA-Politika Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA-Ahmet KILIÇ

2021-10-30 15:54:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.