Gaziantep’te dezavantajlı 100 aileye ev Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: “Gaziantep bizim için her dönem gözbebeği şehirlerimizden birisidir” “2003-2021 yılları arasında Gaziantep’e sosyal yardım kaynağı 7 milyar TL’nin üzerine çıktı”

Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde dezavantajlı 100 aileye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın katılımıyla ev tahsisi yapıldı. Kura töreninde konuşan Bakan Yanık, Gaziantep’in her dönem gözbebeği şehirlerden birisi olduğunu ve 18 yılda Gaziantepli ihtiyaç sahiplerine aktarılan sosyal yardım kaynağının 7 milyar TL’nin üzerine çıktığını söyledi.

Bir dizi ziyaret için Gaziantep’e gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen “Dezavantajlı 100 Aileye Ev Tahsisi” kura törenine katıldı. Bakan Yanık’ın kura çekimini yapmasının ardından 100 aile ev sahibi oldu. Kura töreninde konuşan Bakan Yanık, evlerin ailelere hayırlı olmasını dileyerek projede emeği geçenlere teşekkür etti. Bakan Yanık, Gaziantep’in sanayisiyle, insan kaynağıyla, demografik yapısıyla ve stratejik konumu itibariyle ülkenin tamamını etkileyen ve gözbebeği bir şehir olduğunu söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak Gaziantep’te 18 yılda 7 milyar TL’nin üzerinde sosyal yardım kaynağının kullanıldığını dile getiren Bakan Yanık, sosyal yardımların artarak devam edeceğini ifade etti.



18 yılda Gaziantep’e 7 milyar TL’yi aşan sosyal yardım desteği

20032021 yılları arasında Gaziantep’teki ihtiyaç sahiplerine yönelik yapılan sosyal yardım kaynağının 7 milyar TL’nin üzerinde olduğunu söyleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Hem heyecanlı hem de çok mutluyum. Bugün çocuklarımızla, ailelerimizle bir arada olmak mutluluk verici. Bizde ailelerimiz kadar çok heyecanlıyız. Şükürler olsun bugün inşallah, onlarında mutluluğuna ortak olacağız. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bizim temel politikamız hizmet modelleri geliştirmek. Her hizmet modelimiz için öncelikle değerlendirdiğimiz başlık aile yapısının korunmasıdır. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşacak ve ihtiyaç duydukları desteği vermek için her an sahadayız. Arkadaşlarımızı sahada görebilirsiniz. Ülke genelinde 1003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşıyor ve sosyal yardımlarımızdan, hizmetlerimizden faydalanmalarını sağlıyoruz. Türkiye genelinde mevcut olan 1003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızdan 10 tanesi Gaziantep’te. Gaziantep’te 2020 yılında 281 bin 784 hanede yaşayan 1 milyon 275 binin üzerindeki vatandaşımıza sosyal yardım yapmışız. Bu başlıkla ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığımız toplam kaynak miktarı ise yıllık 1 milyar 285 milyon TL’nin üzerinde. Aynı şekilde bu yıl 2021 yılının Ocak ayından Eylül ayına kadar geçen dönemde 262 bin 225 hanemize ulaşmışız ve bu hanelere ulaştırdığımız kaynak ise 1 milyar 270 milyon TL’nin üzerine çıktı. Hükümetlerimiz döneminde Gaziantep ilimize 20032021 yılları arasında aktardığımız sosyal yardım kaynağı 7 milyar TL’nin üzerine çıktı. Dolayısıyla Gaziantep bizim için her dönem gözbebeği şehirlerimizden birisidir. Gaziantep sanayisiyle, insan kaynağıyla, demografik yapısıyla, stratejik konumu itibariyle ülkemizin tamamını etkileyen bir konuma sahip. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızla ihtiyaç sahibi ailelerin uygun barınma koşullarında yaşamasına yönelik ev yapımı veya ev onarım çalışmalarına destek olmaya devam edeceğiz” dedi.



“Ailelerimize yuvalarında huzur içinde bir ömür diliyorum”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak barınma konusunda ihtiyaç sahiplerine yönelik projelerinin devam ettiğini belirten Bakan Yanık, ev sahibi olan ailelere evlerinin hayırlı olmasını dileyerek, “Barınma yardımları kapsamında Bakanlığımız ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile 2009 yılında imzalanan protokolle sosyal konut projelerini de uyguluyoruz. Bugün açılışını yapacağımız proje de bunlardan biridir. Şahinbey Belediyemizce inşa edilen sosyal konutlardan 100 adedini 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında bulunan eşi vefat etmiş, öksüz ve yetim yardımı alan haneler için ayırdık ve bunun için gerekli kaynakları kullandık. Ben bu dağıtacağımız konutların bütün ailelerimize bütün çocuklarımıza hayırlı ve huzurlu bir yuva olmasını temenni ediyorum. Valiliğimiz, belediyemiz, projenin her aşamasında yer alan birçok kurumumuzun özveriyle çalışması sonucu bu projemiz tamamlanmıştır. Hepsine huzurlarınızda ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizler birlikten kuvvet doğar, dayanışmanın gücüne inanan bir kültürün bağlılarıyız, bir inancın bağlılarıyız. Dolayısıyla birlik olduğumuzda beraberlik olduğunda ortaya tek tek yapamayacağımız kadar büyük sonuçlar çıkıyor. Tek tek başaramayacağımız kadar büyük katma değer çıkıyor. Bir elin nesi var iki elin sesi varın kurumsal örneğini burada gerçekleştirmiş olduk. Sosyal yardımlarımızın da temel mantığında işte bu dayanışmayı esas alıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelerimizi birçok farklı model ile destekliyoruz. Bu minvalde, ebeveyn kaybı yaşayan çocuklarımız için de aynı hassasiyeti gözetiyoruz. Mümkün olduğunca aile çevresinden koparmadan, akrabalarının yakınında hayata devam edebilmelerini sağlayacak imkanlar oluşturmayı önceliyoruz. Tüm bu modellere rağmen ihtiyaç sahibi çocuklarımız için kurum bakımı gerekiyorsa, elbette o çözümü de hayata geçiriyoruz. Burada bulunma sebebimiz olan konut projesiyle de öksüz ve yetim kardeşlerimizin aile ortamından kopmadan, sosyal çevrelerinden uzaklaşmadan, esasında tam tabiriyle hayatlarının doğal akışını bozmadan devam edebilecekleri bir imkan sunmuş olacağız. Evlerinin anahtarını teslim alacak ailelerimize yuvalarında huzur içinde bir ömür diliyorum. Başta belirttiğim gibi, çok özgün bir model olan bu projenin birçok başka şehre de ilham olacağını ümit ediyorum. Bakanlık olarak her zaman ihtiyaç duyulan her yerde Bakanlığımızın imkanları ve sorumlulukları çerçevesinde, yetkileri çerçevesinde destek olacağımızı da bir kez daha paylaşmak istiyorum” ifadelerini kullandı.



“Yetimin yüzü gülecek hepimizin yüzü gülecek”

Kura töreninde konuşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise evlerin herhangi bir bedel ödemeden kullanılabileceğini ve projenin nasıl gerçekleştiğini aktararak, “ Bugün bizim için gerçekten çok güzel bir gün. Özellikle yetimlerin yüzünü güldürmek gerçekten çok güzel. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim sizlerin duasından bizleri eksik etmesin. Gaziantep önemli bir şehir. Coğrafi konumu itibariyle baktığımız zaman PKK terörü münasebetiyle doğrudan gelen göçün burada bir tür baraj gibi tutulması, daha sonra Esad rejiminden kaçıp gelen 450 bin Suriyelilerin kente gelmesi birçok kozmopolit olay kentte mevcut. Bütün bu olumsuzluklara rağmen Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Cumhur İttifakıyla hep birlikte bu şehirde yapılması gereken her şey yapılıyor. Herkes kendi üzerine düşeni yapıyor. Ciddi bir uyum ve gayret var. Allah bütün idarecilerimizden razı olsun. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak gerçekten bu güne kadar çok güzel icraatlar yapıldı. Sosyal politikalar ve hizmetler gerçekten çok önemli. Biz ne kadar hizmet yaparsak yapalım sosyal belediyecilik, sosyal adalet ve toplumun rahatlaması bu açıdan çok büyük bir önem arz ediyor. Toplumun en önemli kesimlerinden birisi de yetimlerimiz. Bunlarla alakalı da gerek hükümetimizin gerekse de yerelde belediyelerimizin çok büyük çalışmaları var. Yetim koordinasyon merkezlerimiz var. Sürekli yetimlerimizle ve ailelerimizle alakadar oluyoruz. Annelerimize, çocuklarımıza özel programlar yapıyoruz. Onların o yalnızlığı hissetmemeleri adına gerçekten güzel çalışmalarımız var. Çünkü şunu biliyoruz ki yetim ağladığında rahmanın arşı titrer. O yüzden yetime sahip çıkmak çok önemli. Peygamber Efendimiz, ‘kendi yetimine ve başkasına ait yetimi himaye eden kimseyle ben cennette beraberim’ diyor. Yetimlerimize ev fikri Gaziantep Valimizin fikriydi. Valimiz, ‘Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız 6 milyon TL para verecek. Siz desteklerseniz ve hayırseverleri de bulursak ev yapabilirsek güzel olur’ dedi. Bizde yaptığımız 220 evimizi bunun için tahsis edelim ve yetimlere verelim dedik. Hayırseverlerimizden 1 milyon TL kadar para topladık. Evlerin toplam bedeli de 30 milyon TL kadar. 6 milyon TL’si bakanlığımız, 1 milyon TL’si hayırseverlerimizden ve kalan 23 milyon TL’sini de biz karşıladık. İstedik ki bu yetim ailelerimiz yüzü gülsün. Ailelerimiz bu evleri herhangi bir bedel ödemeden kullanacaklar ve inşallah yetimin yüzü gülecek hepimizin yüzü gülecek. Onların duasını almak çok büyük bir mutluluk" diye konuştu.

