Bakan Yanık: Her türlü hizmeti vatandaşa sunmakla kendimizi mükellef sayıyoruz (2)

'TEMEL POLİTİKAMIZ AİLE ODAKLI HİZMET MODELLERİ GELİŞTİRMEK'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gaziantep'de Akkent Kongre Merkezi´nde düzenlenen 'Dar Gelirli Yetim Ailelere Ev Tahsisi Kura Töreni'ne katıldı. Törende Bakan Yanık'ın yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş yer aldı. İlk kura çekilişini gerçekleştiren Bakan Yanık, burada yaptığı konuşmada, öncelikli değerlerinin aile yapısını korumak olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, bizim temel politikamız aile odaklı hizmet modelleri geliştirmek. Her hizmet modelimiz için, öncelikli değerlendirdiğimiz başlık, aile yapısının korunması. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşacak ve ihtiyaç duydukları desteği vermek için her an sahadayız. Arkadaşlarımızı sahada görebilirsiniz. Ülke genelindeki 1003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız aracılığıyla, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşıyor, sosyal yardımlarımızdan ve hizmetlerimizden faydalanmalarını sağlıyoruz. 1003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımızdan 10 tanesi Gaziantep´te. Gaziantep´te 2020 yılında 281 bin 784 hanede yaşayan 1 milyon 275 binin üzerinde vatandaşımız sosyal yardımlardan faydalandı. Bu başlıkta ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığımız toplam kaynak miktarı yıllık 1 milyar 285 milyon TL´nin üzerinde gerçekleşti. Aynı şekilde bu yıl ocak ayından Eylül ayına kadar geçen dönemde 262 bin 225 hanemize ulaştık, bu hanelere ulaştırdığımız kaynak 1 milyar 270 bin TL´nin üzerine çıktı. Hükümetlerimiz döneminde, Gaziantep ilimize 2003-2021 yılları arasında aktardığımız sosyal yardım kaynağı ise 7 milyar Türk lirasının üzerinde. Dolayısıyla Gaziantep, bizim ve hükümetlerimiz için her zaman her dönem göz bebeği şehirlerimizden biri."

Konuşmaların ardından dar gelirli yetim aileler için yapılan 100 konut projesinin kura çekilişi yapıldı.DHA-Politika Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA-Ahmet KILIÇ

2021-10-30 17:29:18



