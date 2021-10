Bakan Yanık: Her türlü hizmeti vatandaşa sunmakla kendimizi mükellef sayıyoruz (3)

'GAZİANTEP MODELİNİ TÜM YURDA YAYMALIYIZ'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, programların ardından Şehitkamil Kültür ve Sanat Merkezi´nde basın mensupları ile bir araya geldi. Bakan Yanık, yaptığı açıklamada Gaziantep modelinin tüm iller için örnek teşkil etmesi gerektiğini kaydetti.

Gaziantep modelinin yurdun tüm illerinde modelleme yöntemi ile örnek gösterilmesi gerektiğini belirten Bakan Yanık, Gaziantep´in şehrin ve ülkenin geleceği söz konusu olduğunda tüm farklılıkları bir kenara bırakarak bütünleşebilmeyi başarabildiğini söyleyerek, "Gaziantep bölgesel anlamda çok değer ve kıymet verdiğimiz bir şehrimiz. Gazi unvanını gerçekten hak ederek şehitlerinin kanıyla hak ederek elde etmiş bir şehir. Hem sosyal hayatta hem siyasi hayatta bugün de Türkiye´miz içerisinde ekonomisiyle de öneminden hiçbir şey kaybetmeyen bir şehrimiz Gaziantep. Gaziantep modeli gazilik ruhunu da içinde taşıyan oradan ilham alarak birliğin, beraberliğin, beraber hareket etmenin özelliklerini taşıyor. Şehrin menfaatleri söz konusu olduğunda farklılıkları bir kenara bırakmak iradesine sahip bir şehir. Bugün belki de ülkemizin her yerinde modellememiz ve yaymamız gereken bir anlayış" diye konuştu.

`BAKANLIK OLARAK ÜLKENİN HER NOKTASINA EŞİT HİZMET ANLAYIŞI İLE HAREKET EDİYORUZ´

Bakanlık olarak görev ve sorumluluk alanları içerisinde ülkenin her noktasına eşit hizmet anlayışı ile hareket ettiklerini ifade eden Bakan Yanık, "Ülkemiz her noktasıyla büyük değerlere sahip. Biz bakanlık anlamında bakanlığımızın görev ve sorumlulukları alanında milletimize hizmet ederek ülkemizin tüm şehirlerine hizmeti götürmeye ve yaymaya çalışıyoruz. Bundan sonra da el birliği ile bütün kurum ve kuruluşlarımızla birlikte bu hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Bugün teslim ettiğimiz 100 konutun ailelerimize, çocuklarımıza öncelikle hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.Ahmet ATMACA-Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)DHA-Politika Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA-Ahmet KILIÇ

2021-10-30 19:00:51



