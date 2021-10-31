Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan: Son 3 ayda turizm gelirleri 12 milyar dolar seviyesinde" "2019 yılı turizm açısından harika geçti ama 2020'deki pandemi düşüşe neden oldu"

Gaziantep'te düzenlenen 'Fırat Havzası'nı 2023 hedefleri doğrultusunda turizme kazandırmak ve bölgesel turizm potansiyelini artırmak' konulu toplantıya katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Türkiye'nin son yıllarda turizmde atağa kalktığını ve dünyanın ilk 6 ülkesi arasında olduğunu vurguladı. Alpaslan, son 3 ayda 12 milyar dolar turizm geliri elde edildiğini de belirtti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 'Fırat Havzası'nı 2023 hedefleri doğrultusunda turizme kazandırmak ve bölgesel turizm potansiyelini artırmak' konulu toplantı düzenlendi. Toplantıda konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, yapılan yatırımlarla Türkiye'nin son yıllarda turizmde atılım yaşadığını aktardı. Alpaslan, "20172018 yıllarında Rus uçağının düşmesiyle ve ardından İstanbul'da patlayan bombalarla turizm sıkıntıya girmişti. 2017 ve 2018'de normalleşmeyle beraber tekrar eski ivmesini yakalamıştık. 2019 yılı Türkiye için turizm açısından harika bir yıl oldu. O yıl 35 milyar dolar turizm geliri elde ettik ve 52 milyon yabancı turist ağırladık ülkemizde. Bu da bizi Türkiye olarak dünyada en fazla turist ağırlayan 6. ülke konumuna getirdi. Sonrasında da turizm potansiyelimiz artmaya devam etti. Özellikle 2020'de Anadolu'nun her bölgesinde 12 ay turizmin yaşanmasını bekliyorduk. Tüm çalışmalar ve istekler de buna yönelikti. O yüzden 2020 yılı bizim için muhteşem bir yıl olacaktı ama tam bu sırada Covid19 salgını çıkınca ve tüm dünyayı etkileyince maalesef dünya kapandı. Biz de ülke olarak 40 milyar dolar turizm geliri elde etmeyi beklerken 12 milyar dolarda kaldık" dedi.



"Son üç ayda turizm gelirleri 12 milyar dolar oldu"

Son ayda turizm gelirlerinin artış gösterdiğini ve turizmi geliştirmek için çalışmalara devam ettiklerini belirten Alpaslan, "Pandemi sonrasında turizm konusunda ne yapabiliriz, nasıl daha hızlı ve etkili oluruz diyerek çalışmalar yaptık. Dünyaya örnek olacak güvenlik sertifika programını başlattık. Bu bütün dünyaya örnek oldu. 2021 yılında ise İtalya ve İspanya gibi rakiplerimize rağmen daha sınırlı sayıda kayıpla turizm sezonunu kapattık. 2021 yılının son 3 ayında ülke olarak aldığımız tedbirler ve yaptığımız tanıtımlarla iyi bir ivme yakaladık. Sonuç olarak son 3 ayda 12 milyar dolar turizm gelirimiz oldu. Dolayısıyla daha iyi bir çalışma ile 2019 yılındaki rakamları yakalayabileceğimizi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile Gaziantep Valisi Davut Gül, Malatya Valisi Aydın Baruş, Kilis Valisi Recep Soytürk, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile çevre illerin vali yardımcıları ve bürokratları katıldı.

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