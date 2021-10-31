ALG Spor hazırlık maçını farklı kazandı ALG Spor: 5 - Kayserispor: 0

ALG Spor, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Kayserispor'u 50 mağlup etti.

TFF Kadınlar 1. Ligi yeni sezon çalışmalarını hazırlık maçlarıyla sürdüren ALG Spor, Kayserispor ile karşı karşıya geldi. ALG Spor, zorlu hazırlık karşılaşmasını 50 galip bitirdi. ALG Spor'un zorlu hazırlık maçındaki gollerini Ecem, Mariam, Derya, Ebru ve İlayda attı.

Taraftarlardan yoğun destek

Gaziantep Hasan Celal Güzel Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya ALG Spor taraftarları da yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşmayı izlemeye gelen ALG Spor taraftarı stadı doldururken, bin kişiye yakın sarıgrili taraftar takımlarına destek verdi.

Başkan Gözcü, oyuncularını kutladı

Hazırlık maçı sonrası kadın futbolcuları tebrik eden ALG Spor Başkanı Ali Gözcü, takımın performansından çok memnun olduğunu söyledi. Gözcü, önümüzdeki günlerde yapılacak yeni transferlerle de daha da güçleneceklerini de söyleyerek tüm takımı ve teknik ekibi kutladı.

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