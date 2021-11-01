Ömer Gürbüz: "Fotoğrafçı olmak isteyenler bu adımları takip etmeli"

Fotoğraf sanatçısı Ömer Gürbüz, iyi bir fotoğrafçı olmak için bu işi sevmenin şart olduğunu belirterek, mesleği yapmak isteyenlere önemli tavsiyeler verdi.

Fotoğraf sanatçısı Ömer Gürbüz, “Ben de fotoğrafçı olmak istiyorum” diyen gençlere başarılı bir kariyer oluşturmaları için altın niteliğinde tavsiyelerde bulundu. “Her meslekte olduğu gibi, önce bu işi sevmeli ve fotoğrafçılık yaparken mutlu olacağından emin olmalısın” diyerek sözlerine başlayan Ömer Gürbüz, ilk etapta fotoğrafçılığın tarihinin öğrenilmesi gerektiğini söyledi: “Fotoğrafçılık hakkında bilgi edinmelisin. Fotoğrafın tarihi, ünlü fotoğrafçılar, ülkemizdeki deneyimli fotoğrafçılar hakkında bilgi edinerek mesleğinde hakimiyet kazanabilirsin.”

"Eğitim almak önemli"

Fotoğraf makinesiyle ilgili teknik detayların da önemli olduğunu belirten Ömer Gürbüz, “Bir fotoğraf makinesi edinmeli, onu iyice incelemeli ve detaylarını çözmelisin. Fotoğraf makinesinin yanında verilen kitapçığı da iyice okumalısın” dedi. Eğitimin önemine de değinen başarılı fotoğrafçı, şöyle konuştu: “Eğitim hayatına fotoğrafçı olacak şekilde yön vermelisin. İster bunu üniversite hayatında yapabilir, istersen de görsel yönünü besleyecek bir bölüm seçip çeşitli fotoğrafçılık kurslarına gidebilirsin. Bu kurslarda ilk olarak ‘temel fotoğrafçılık eğitimi’ alabilirsin. Bu eğitimlerde fotoğrafçılığın temel terimleri olan ıso, diyafram, enstantane, beyaz ayarı, ışık kullanma teknikleri gibi konuları öğrenirsin" şeklinde konuştu.

"Kendine bir alan seç"

Deneyimli bir fotoğrafçının yanında yapılacak stajın da kariyer yolculuğunda önemli bir adım olduğunu ifade eden Ömer Gürbüz, “Görsel bakış açını geliştirmeli ve onu sürekli beslemelisin. Bunun için bol bol fotoğraf dergilerine bakabilir, ünlü fotoğrafçıların eserlerini inceleyebilirsin. Bol bol sanat filmi izlemek de görsel anlamda seni besleyecektir” dedi. Fotoğrafçılığı işi haline getirmek isteyenlere bir alan seçmeleri tavsiyesinde bulunan Gürbüz, “Hangi alanda uzmanlaşmak istediğini çözmelisin. Reklam fotoğrafçılığı, sokak fotoğrafçılığı, portre ya da moda fotoğrafçılığı bunlardan birkaçı” diye konuştu. Ömer Gürbüz, etkileyici fotoğraflar elde edebilmek için bilgisayar uygulamalarından faydalanmak gerektiğini de belirtti: “Başta photoshop olmak üzere birtakım uygulamaları öğrenmek artık bir gereklilik. Sizlerde bu uygulamayı öğrenmelisiniz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.