Polis kaçakçılara göz açtırmıyor

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Gaziantep polisi tarafından yapılan operasyonlarda çok sayıda kaçak sigara, etil alkol, cep telefonu ve silah ele geçirildi.

Gaziantep polisi tarafından yapılan operasyonlarda, 433 paket gümrük kaçağı sigara, 16 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 10 litre ve 57 şişe gümrük kaçağı etil alkol, 4 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü, 27 adet tabanca, 35 adet şarjör, 168 adet fişek ele geçirilmiş,

Operasyonlar kapsamında yakalanan 40 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

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