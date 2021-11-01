Gaziantep polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

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Gaziantep polisi tarafından yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 26 şüpheli ise tutuklandı.

Gaziantep emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 4 kilo 566 gram metamfetamin, 1 kilo 568 gram eroin, 400 gram esrar, 486 gram bonzai, 92 adet uyuşturucu hap, 5 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 349 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken, 26 şüpheli ise tutuklandı.

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