Gaziantep´te, sis yaşamı olumsuz etkiledi

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Ahmet ATMACA-Ahmet KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te etkili olan soğuk hava ve yoğun sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Gaziantep´te, sabah saatlerinden itibaren sis etkili oldu. Görüş mesafesinin düştüğü kentte, sis nedeniyle sürücüler trafikte hızlarını azaltarak ve farlarını yakarak ilerleyebildi. Etkili olan sisin gün içerisinde yağışla birlikte dağılmasının beklendiği belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA-Ahmet KILIÇ

2021-11-01 15:04:31



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