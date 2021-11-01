Gaziantep'te terör operasyonlarına 6 tutuklama

Necati Şaşmaz: Hepimiz için hayırlı olsun

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik son bir haftada polisin düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 23 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütlerine bağlı çeşitli yapılanmalarda yer aldığı belirlenen kişilere yönelik, son bir haftada çok sayıda operasyon düzenledi. Farklı semtlerde belirlenen adreslere, Özel Harekat polislerinin de desteğiyle yapılan baskınlarda 23 kişi gözaltına alındı, dijital materyaller ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartı, 1'i ev hapsi ve 2'si de sınır dışı edilme koşuluyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Mustafa KANLI

2021-11-01 15:40:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.