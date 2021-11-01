Gaziantep'te kaçakçılık operasyonlarına 40 gözaltı

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, polisin kaçakçılara yönelik son bir haftada düzenlediği operasyonlarda 40 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, son bir hafta içinde kent merkezinde belirlenen adreslere operasyonlar düzenledi. Adreslerde ve durdurulan araçlarda arama yapan ekipler, 433 paket gümrük kaçağı sigara, 16 gümrük kaçağı cep telefonu, 10 litre gümrük kaçağı etil alkol, 4 kilogram nargile tütünü, 27 tabanca, 35 şarjör, 168 mermi ele geçirdi. Malzemelere el koyan polis ekipleri, 40 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep DHA

2021-11-01 16:18:54



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