Şahinbey Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı yapıldı

‘Rolüm ağır, peki senin rolün ne?' projesinin basın atölyeleri başlıyor

Necati Şaşmaz: Hepimiz için hayırlı olsun

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şahinbey Belediyesi Kasım ayı olağan meclis toplantısının birinci oturumu, Şahinbey Belediye Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu başkanlığında yapıldı.

Şahinbey Belediye Meclisi Kasım ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Gündeme alınan 17 maddenin 10’u İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na, 5’i Plan Bütçe Komisyonu’na, 1’i Teklif Karar olarak oylamaya sunulurken, 1 madde de ise Tarife Komisyonuna süre verilmesi istendi.

Şahinbey Belediye Meclisi Kasım ayı 2'nci oturum toplantısını 03.10.2021 Çarşamba günü saat 16.00'da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.