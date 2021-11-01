Op.Dr. Karagözoğlu Medical Park Gaziantep Hastanesi’nde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Op.Dr. Karagözoğlu Medical Park Gaziantep Hastanesi’nde

İHA

Op.Dr. Karagözoğlu Medical Park Gaziantep Hastanesi’nde

Medical Park Gaziantep Hastanesi çocuk yan dal branşlarına her geçen gün yeni birisini ekliyor. Bu bağlamda, Çocuk Ürolojisi Uzmanı Op. Dr. Akın Karagözoğlu Medical Park Gaziantep Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.
Sağlık alanında önemli yatırımlar yapan ve sağlık ihracatı yapan Gaziantep Medical Park Hastanesi, kadrosuna güç katmaya devam ediyor. Bu bağlamda, Çocuk Ürolojisi Uzmanı Op. Dr. Akın Karagözoğlu Medical Park Gaziantep Hastanesi’nde hasta kabulüne başladı.
Çocuk Ürolojisi Uzmanı Op. Dr. Akın Karagözoğlu
Gazi Üniversitesi’nde 2008 yılında Tıp Fakültesi eğitimini başarı ile tamamlayan Op. Dr. Akın Karagözoğlu, 2014 yılında İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Çocuk Cerrahisi alanında uzmanlık eğitimini bitirdi. Yan dal uzmanlık eğitimi olan çocuk ürolojisini ise 2018 yılında Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlayan Op. Dr. Akın Karagözoğlu, 2009 ile 2014 yılları arasında yılında İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak, 2014 ve 2015 yıllarında Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde uzman doktor olarak görev yaptı. 2015 ve 2018 yıllarında Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ürolojisi Ana Bilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2018 ve 2019 yıllarında Hatay Devlet Hastanesi’nde uzman doktor olarak, 2019 ve 2021 tarihleri arasında da Gaziantep Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde uzman doktor olarak çalıştı. Medical Park Gaziantep Hastanesi Çocuk Ürolojisi Uzmanı Op. Dr. Akın Karagözoğlu Pediatrik Üroloji Derneği ve Türk Tabipler Birliği üyesidir. Op. Dr. Akın Karagözoğlu, 2017 yılında ESPES (7. Avrupa Pediatrik Endoskopic Cerrahi Derneği Kongresi) En İyi Sözlü Bildiri Ödülü ile 2016 yılında PEDURO (7. Ulusal Pediatrik Üroloji Derneği Kongresi) En Başarılı Video Ödülünün de sahibidir. Op. Dr. Akın Karagözoğlu’nun ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan çok sayıda bildirileri bulunmaktadır. Çocuk Ürolojisi Uzmanı Op. Dr. Akın Karagözoğlu’nun ilgi alanları ise Hidronefroz (Böbrek genişlemesi), vezikoüreteral reflü (İdrar kaçağı), idrar yolları taş hastalıkları, Hipospadias, inmemiş testis, kasık fıtığı, sünnet, işeme bozuklukları ve çocuklarda altını ıslatma olarak açıklanmaktadır.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şahinbey Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Şahinbey Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı ...
Gaziantep'te kaçakçılık operasyonlarına 40 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te kaçakçılık operasyonlarına 40 gözaltı
Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 26 tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 26 ...
Gaziantep'te terör operasyonlarına 6 tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep'te terör operasyonlarına 6 tutuklama
Gaziantep´te, sis yaşamı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Gaziantep´te, sis yaşamı olumsuz etkiledi
Gaziantep’te terör operasyonu: 6 tutuklama
YEREL HABERLER Gaziantep’te terör operasyonu: 6 tutuklama
Gaziantep polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Gaziantep polisi uyuşturucu tacirlerine göz ...
Organ bağış haftası SANKO Hastanesi Organ Nakil Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Yüksel: “Tedavisi yalnız organ ve doku nakli ile mümkün olan hastalıklar, ülkemizde de önemli sağlık sorunlarındandır” “Kadavradan bağış oranı 2020 yılında milyon nüfusta İspanya’da 49.6, ABD’de 36.8, Türkiye’de ise maalesef 7,5’tir”
YEREL HABERLER Organ bağış haftası SANKO Hastanesi Organ Nakil ...
Polis kaçakçılara göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Polis kaçakçılara göz açtırmıyor
Uluslararası opera ve bale festivali gala konseri yapıldı Konserde seslendirilen şarkılarla cumhuriyet coşkusu yaşandı
YEREL HABERLER Uluslararası opera ve bale festivali gala konseri ...
Kadınlar elbiselerini hem ucuza mal ediyor hem de gelir sağlıyor
YEREL HABERLER Kadınlar elbiselerini hem ucuza mal ediyor hem de ...
Gaziantep'te yeni barınak için dev hibe
YEREL HABERLER Gaziantep'te yeni barınak için dev hibe
Akçaburç Mahallesi’nden hizmet teşekkürü
YEREL HABERLER Akçaburç Mahallesi’nden hizmet teşekkürü
Ömer Gürbüz: "Fotoğrafçı olmak isteyenler bu adımları takip etmeli"
YEREL HABERLER Ömer Gürbüz: "Fotoğrafçı olmak isteyenler bu adımları ...
Rumkale Cam Terası hizmete açıldı
YEREL HABERLER Rumkale Cam Terası hizmete açıldı
İhracat Akademisi'nden mezun olanlara sertifikaları verildi
YEREL HABERLER İhracat Akademisi'nden mezun olanlara sertifikaları ...
Gök gürültüsü ile çakan şimşekler geceyi aydınlattı
YEREL HABERLER Gök gürültüsü ile çakan şimşekler geceyi aydınlattı
Gaziantep'te komşu iki aile arasında silahlı kavga: 5 yaralı
YEREL HABERLER Gaziantep'te komşu iki aile arasında silahlı kavga: 5 ...
Komşu iki aile arasında silahlı kavga: 2'si ağır 5 yaralı Komşu iki aile arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü
YEREL HABERLER Komşu iki aile arasında silahlı kavga: 2'si ağır 5 ...
ALG Spor hazırlık maçını farklı kazandı ALG Spor: 5 - Kayserispor: 0
YEREL HABERLER ALG Spor hazırlık maçını farklı kazandı ALG Spor: 5 - ...
İnova Ajans’tan otogar hamlesi
YEREL HABERLER İnova Ajans’tan otogar hamlesi
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan: Son 3 ayda turizm gelirleri 12 milyar dolar seviyesinde" "2019 yılı turizm açısından harika geçti ama 2020'deki pandemi düşüşe neden oldu"
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan: Son 3 ...
Doğumuna günler kala yardıma muhtaç çocuklar için 10 kilometre yürüdü Hamile kadın, doğum yapmasına günler kala çocuklar için farkındalık yürüyüşü yaptı
YEREL HABERLER Doğumuna günler kala yardıma muhtaç çocuklar için 10 ...
Köylü kadınlarla yufka ekmeği pişirdi
YEREL HABERLER Köylü kadınlarla yufka ekmeği pişirdi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.