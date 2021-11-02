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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Londra’dan gelen çift Gaziantep'te zayıfladı

İHA

Londra’dan gelen çift Gaziantep'te zayıfladı

Londra’da yaşayan Atik çifti, Gaziantep'te gerçekleştirilen obezite ameliyatının ardından 10 günde yaklaşık 13 kilo zayıfladı.
Yıllarca kilo sorunu yaşayan ve diyet yapmalarına rağmen zayıflayamayan Atik çifti, Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde obezite ameliyatlarının başarıyla uygulandığından haberdar olunca Londra’dan Gaziantep’e geldi. Hastanede metabolik cerrahi ekibi tarafından yapılan tetkik ve muayenelerin ardından cerrahi operasyon için bir engeli bulunmayan çift, Metabolik ve Obezite Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı tarafından operasyona alındı. Genç çift başarılı geçen operasyonun ardından sağlığına kavuştu.
“Kendimi çok hafiflemiş hissediyorum”
Kendini daha hafif hissettiğini söyleyen Çilem Atik, “Geçen yıl akrabalarım ve annem ANKA Hastanesi’nde çeşitli operasyonlar geçirdi. Hepsi de memnun ayrıldı. Ben de bu nedenle eşim ile birlikte ANKA’yı tercih ettim. Doktoruma kendimi emanet ederek doğru karar verdiğimi düşünüyorum. Şu an kendimi çok hafiflemiş hissediyorum. Burun estetiği ameliyatı da oldum. Aynı anda iki ameliyat olmak beni endişelendirse de, doktorlarım sayesinde bu endişem kayboldu” dedi.
“ANKA Hastanesi’ne teşekkür ediyorum”
Eşi gibi kendisi de obezite ameliyatı olan Yücel Atik ise ”Ben de uzun süredir kilo problemiyle yaşıyorum. Ameliyat öncesi 121 kilo ağırlığındaydım. 10 günde 108 kiloya düştüm. Kendimi iyi hissediyorum. Bu anlamda ben de doktorum Mehmet Ali Yağcı’ya, ekibine ve otel konforunda hizmet aldığımız ANKA Hastanesi’ne teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
“Operasyon sonrası düzenli olarak kilo verdiler”
Ameliyatın ardından çiftin düzenli olarak kilo verdiğini belirten Metabolik ve Obezite Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı, “Fazla kilolar estetik kaygı dışında ciddi sağlık sorunlarına neden olmakta. Bu nedenle bu sağlık sorununu yaşayanların mutlaka tedavi olması gerekiyor. Obezitenin çeşitli hastalıklarla ilişkisi bilinmekte olup başta diyabet olmak üzere, hipertansiyon, uyku apnesi, karaciğer yağlanması, solunum zorluğu, toplumsal uyumsuzluklar ve ruhsal sorunlar gibi birçok sağlık sorununu beraberinde getiriyor. Ameliyat sonrası hastalarımızı düzenli olarak takip etmekteyiz. Onlarla bir aile gibiyiz. Operasyon sonrası takip ettiğimiz hastalarımızın düzenli olarak kilo verdiğini ve buna bağlı olarak sağlık sorunlarından kurtulduklarını gözlemlemekteyiz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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