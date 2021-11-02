Gaziantep'te 138 parça tarihi eser ele geçirildi

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, polisin bir eve düzenlediği operasyonda 138 parça tarihi eser ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 134 sikke, eski dönemlere ait olduğu düşünülen kemer tokası, heykel ve 2 kolye ele geçirildi. İsmi öğrenilemeyen şüpheli gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep DHA

2021-11-02 09:43:18



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