Otomobillerin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

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Gaziantep’te iki otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işlek caddede seyir halindeki bir otomobile, aniden yola çıkan bir başka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki otomobilde de maddi hasar meydana geldi, iki kişi hafif yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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