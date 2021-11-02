Görme engelli öğrenciler, eş pedal ile bisiklet sürme hayallerini gerçekleştirdi

Yedi Başak İnsanı Yardım Derneği, "Eş Pedal ile Hayallerimi Gerçekleştiriyorum" etkinliğiyle görme engelli öğrencilerin bisiklet sürme hayallerini gerçekleştirerek unutulmaz anlar yaşattı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla Yedi Başak İnsani Yardım Derneği tarafından GAP Görme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulunda görme engelli öğrenciler için "Eş Pedal ile Hayallerimi Gerçekleştiriyorum" etkinliği düzenledi. Gaziantep Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanvekili Dr. Mehmet Berk'in katılımlarıyla gerçekleşen etkinlik, güzel sanatlar yetenek yarışmasında birinci olan görme engelli Damlagül Yıldız’ın piyano gösterisiyle başladı. Katılımcıların konuşmalarıyla devam eden etkinlik, öğrencilere verilen kıyafet, ayakkabı ve çanta hediyeleriyle devam etti.



"Eş pedal ile hayallerimi gerçekleştiriyorum" diyerek bisiklet sürdü

Etkinliğin en heyecan verici kısmı ise görme engelli öğrencilerin bisiklet sürebileceklerini öğrendikleri an oldu. Görme engelli öğrenciler, eş pedal bisiklet ile bisikleti kullanabilen bir bireyin arkasındaki koltuğa oturarak pedal çevirdiler. Yedi Başak İnsanı Yardım Derneği, bu etkinlik ile gönlüyle gören öğrencilerin bisiklet sürme hayallerini gerçekleştirerek unutulmaz bir an yaşattı.

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