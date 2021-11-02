Lösemi hastası küçük Ramazan'ın tablet isteğine Başkan Fadıloğlu cevap verdi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Nursel Kurt ve çocuklarını evinde ziyaret etti. Başkan Fadıloğlu, 28 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında gerçekleştirdiği ziyarette lösemi tedavisi gören 12 yaşındaki yetim Ramazan Kurt ile yakından ilgilendi ve talep ettiği tableti kendisine armağan etti.

Her fırsatta yetimler ve aileleriyle bir araya gelen ve onlara moral veren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 28 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında Kurt ailesini ziyaret etti. Kocatepe Mahallesi’nde ikamet eden 7 yetim çocuk annesi Nursel Kurt’a yapılan sürpriz ziyaret, Kurt ailesini mutlu etti. Şehitkamil Belediyesi Yetim Koordinasyon Merkezi’nden yararlanan Kurt ailesi, Başkan Rıdvan Fadıloğlu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Lösemi tedavisi devam eden 12 yaşındaki evin en küçük çocuğu Ramazan Kurt ile yakından ilgilenen Başkan Fadıloğlu, Ramazan’a tablet armağan etti. Fadıloğlu, Ramazan ile uzun süre sohbet etti.

Ziyaret sonunda açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Biz, bugün Ramazan evladımızı ziyarete geldik. Ramazan, okulda tablet dağıtımı esnasında kendisine çıkmamış. Annesinden de illa yöneticilere söyleyelim, ‘bana niye tablet vermediler’ demiş. Annesi de haklı olarak, listede kimin ismi varsa onlara veriyorlar, demiş. Tabi annemiz bizim Yetim Koordinasyon Merkezimize kayıtlı. Sohbet esnasında oğlu Ramazan’ın tablet talebi olduğunu dile getirince, sağ olsun arkadaşlarımız da gelip Ramazan ile irtibat kurdular. Ramazan 6. sınıfa gidiyor, aynı zamanda da sağlık problemleri var ve tedavi görüyor. Arkadaşlarımız onun hem tabletini hem de diğer hediyelerini getirdiler. Allah, Ramazan evladımıza sağlıklı ömürler versin. Ramazan evladımız, 7 kardeşten birisi. Ablaları, üniversiteye gidiyor. İnşallah kendisi de derslerinde başarılı olacak ve üniversiteye gidecek. Ben, ailemize bizleri bugün misafir ettikleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ramazan’ın annesi Nursel Kurt ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve şu açıklamada bulundu:

“Başkanımızı, Allah hiçbir zaman başımızdan eksik etmesin. Sağ olsun belediyemizin çok faydasını görüyoruz, yardımlarını görüyoruz. Sağlık yönünde sağ olsun Başkanımız hiçbir zaman desteklerini bizden esirgemediler. Herhangi bir sıkıntı yaşadığımız zaman Yetim Koordinasyon Merkezimizdeki hocalarımız ile irtibat kuruyoruz ve hemen yardımcı oluyorlar. Bugün de Başkanımız bizzat evimizi ziyaret ederek bizleri mutlu etti. Oğlumun isteği olan tableti getirip, hediye etti. Başkanımıza, bizlere vermiş olduğu her türlü yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum.”

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