İş yerlerine "kaçak telefon" operasyonu

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Gaziantep polisi tarafından 2 iş yeri ve ikamete yapılan kaçak telefon operasyonunda 40 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirilirken, 5 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı tarafından ülke genelinde planlanan ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen soruşturma kapsamında, 2 iş yeri ve 1 ikamette yapılan aramalarda toplam 40 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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