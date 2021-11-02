Gaziantep'te kaçak cep telefonu operasyonu; 5 gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, polisin çalışmasıyla 40 kaçak cep telefonu ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından alınan cep telefonlarının satışını yaptığı belirlenen 2 iş yeri ve 1 eve operasyon düzenledi. Adreslerdeki aramalarda 40 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep DHA

2021-11-02 17:44:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.