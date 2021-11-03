Gaziantep'teki trafik kazaları mobese kameralarında

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, meydana gelen trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü, kentte meydana gelen ve mobese kameralarına yansıyan kazaların görüntülerini paylaştı. Kentin farklı noktalarında olan kazaların genellikle sürücü hatalarından kaynaklandığı görüldü. Görüntülerde, otomobilin tramvayla çarpışması da yer aldı.

Görüntülerle birlikte sürücülere; 'Trafikte önemli olan kuraldır, en iyi sürücü kurallara uyandır' notuyla dikkatli olunması çağrısı yapıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2021-11-03 10:20:39



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