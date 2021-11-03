Prof. Dr. Yola'ya Aziz Sancar Ödülü

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Rektör Yardımcısı ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından verilen Aziz Sancar Teşvik Ödülünü almaya hak kazandı.

TÜSEB tarafından sağlık bilimi teknolojileri alanında ülkeye, insanlığa hizmet etmek için yaptığı çalışmalarla uluslararası düzeyde bilime önemli katkılar yapan bilim insanlarına Nobel Ödüllü Aziz Sancar adına Bilim, Hizmet ve Teşvik ödülleri veriliyor.

Prof. Dr. Yola, ödül alan 5 genç bilim insanından biri oldu

HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola, sağlık teknolojileri alanında yaptığı çalışmaları dolayısıyla, TÜSEB 2021 Aziz Sancar Teşvik Ödülüne hak kazanan beş genç bilim insanından biri olarak önemli bir başarı elde etti. 2019 yılında da Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı (GEBİP) kapsamında genç bilim insanı ödülünü alarak dikkat çeken Mehmet Lütfi Yola, TÜSEB 2021 Aziz Sancar Teşvik Ödülü’ne de layık görülerek başarılarına bir yenisini ekledi.

"Prestijli bir ödül"

Dr. Yola'’nın bir süre önce de TÜBA genç bilim insanı ödülünü kazandığını belirten HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, "TÜSEB’in Aziz Sancar Bilim Hizmet ve Teşvik Ödülü son derece prestijli bir ödüldür. Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola, ülkemizde sadece 5 kişiye layık görülen bu ödülü kazanarak bizleri çok mutlu etmiştir. Kendisini tebrik ediyorum. Ayrıca HKÜ olarak bilimsel çalışmalara her zaman destek vermeye devam edeceğiz. Öğrencilerimizin üniversitemizde alanında başarılı akademisyenler ile çalışması önemli ve bir o kadar da yol göstericidir. Tüm fakültelerimiz gibi Sağlık Bilimleri Fakültemiz de öğrencilerimize birçok imkan sunmaktadır. Bu imkanlarla birlikte öğrencilerimiz alanında uzman bilim insanları ile çalışma fırsatı yakalamaktadır” dedi.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bulunan TÜSEB 2021 Yılı Aziz Sancar Teşvik Ödülünü almaya hak kazanan Prof. Dr. Yola'ya ödülü 1719 Kasım tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecek Sağlık Bilim ve Teknolojileri Konferansı’nda takdim edilecek.

TÜSEB teşvik ödülleri sağlık bilim ve teknolojileri alanlarında çalışan üstün başarılı genç bilim insanlarının Türkiye kaynaklı yüksek nitelikli araştırmalarını ve çalışmalarını ödüllendirmek ve teşvik amacıyla 2017 yılından bu yana veriliyor.

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