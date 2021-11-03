Saraçoğlu NCR Hospital'de

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun olan M.Cüneyt Saraçoğlu, NCR İnternational Hospital'a Genel Müdür Yardımcısı olarak atantı.

NCR İnternational Hospital, güçlü personel kadrosuna bir yenisini daha ekledi. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun olan M. Cüneyt Saraçoğlu, hastanede Genel müdür Yardımcısı olarak görevine başladı. Evli ve iki çocuk babası olan Saraçoğlu, daha önce çeşitli kuruluşlarda üst düzey yöneticilik yapmış ve ileri seviyede İngilizce bilgisine sahiptir.

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