Doğru, AK Parti’nin iktidara gelişinin 19. yıldönümünü kutladı

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Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, AK Parti’nin iktidara gelişinin 19’uncu yıldönümünü kutladı.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, yayımladığı kutlama mesajında, "3 Kasım 2002 Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, karar da milletindir diyen AK Parti'mizin iktidar yürüyüşünün başladığı gündür. Milletin iktidara gelişinin 19. yılı kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

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