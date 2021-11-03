Jandarma hırsızlara göz açtırmıyor

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Oğuzeli’nde bağ evinden hırsızlık yapan 5 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Gaziantep’in Oğuzeli ilçesi Körkün mahallesinde bir şahsa ait olan bağ evinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili yaptıkları çalışmalar sonucu olayla ilgili 5 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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