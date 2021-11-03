Bağ evinden hırsızlığa 3 tutuklama

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'in Oğuzeli ilçesinde bağ evinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişiden 3´ü tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen hafta çarşamba günü Körkün Mahallesi'ndeki bir bağ evinde yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, güvenlik kamerası ve parmak izi incelemesinin ardından kimliğini saptadığı 5 şüpheliyi, adreslerine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Jandarmadaki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep DHA

2021-11-03 12:54:44



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