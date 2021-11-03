NCR yönetiminden Rektör Özaydın’a ziyaret

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NCR Internatıonal Hospıtal Yönetim kurulu başkanı Op. Dr. Ahmet Neccar ve Genel Müdür’ü Dt. Mehmet Neccar, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın’ı ziyaret etti.

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü makamında gerçekleşen görüşmede NCR International Hospital Yönetimi yürütülmekte olan sağlık faaliyetlerini anlatarak Gaziantep'teki sağlık yatırımlarını ve sağlık sorunlarını dile getirdi. Kamu özel işbirliğini her zaman desteklemeye hazır olduklarını ifade ettiler.

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