Tahmazoğlu’ndan lösemili çocuklara moral

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep Üniversitesi Onkoloji Hastanesi’nde tedavi gören lösemili çocukları ziyaret ederek onlara moral verdi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu 28 Kasım “Lösemili Çocuklar Haftası” dolayısıyla lösemi hastası çocukları ziyaret etti. Hastanedeki lösemili çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Tahmazoğlu, okul eğitimlerini hastanede gören ve hastanede yatan çocuklara oyuncak, boyama kitabı ve boyama seti hediye etti.

“Çocuklarımızı ziyaret ettik”

Yaptığı ziyaretler esnasında çocukların yüzündeki mutluluğu paylaştıklarını ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “28 Kasım her yıl Lösemi Haftası olarak kutlanıyor. Özellikle çocuklarımızda görülen bu hastalığın tedavisi konusunda Onkoloji hastanemizde gerekli tedavileri yapılıyor. Bu vesile ile Doktorlarımıza, hemşirelerimize, hasta bakıcılarımıza hepsine çok teşekkür ediyor çocuklarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu vesile ile Onkoloji hastanemizde tedavi gören çocuklarımız ziyaret edip onlara çeşitli hediyeler verdik. Rabbim kendilerine de biran önce şifasını versin” diye konuştu.

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