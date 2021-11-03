Kamu kurumlarının basın birimi çalışanlarına iletişim semineri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kamu kurumlarının basın birimi çalışanlarına iletişim semineri

İHA

Kamu kurumlarının basın birimi çalışanlarına iletişim semineri

Gaziantep Valiliği ve İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın destekleri ile Basın İlan Kurumu tarafından hazırlanan, Kamu Kurumlarının Basın ve Halkla İlişkiler birimlerinde çalışan personellerine yönelik Kurumsal İletişim Kapasitesinin Güçlendirilmesi Eğitim Semineri bugün sabah saatlerinde yapılan açılış programı ile başladı.
Seminere Vali Davut Gül, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ömer Turan, Basın İlan Kurumu Gaziantep İl Müdürü Haşim Poyraz, Şehitkamil Belediyesi Basın Müdürü Aydın Sert ve kamu kurumlarının ilgili personelleri katıldı.
Seminerde konuşan Vali Davut Gül, vatandaşlar ile devlet arasındaki iletişimin değiştiğini belirterek, “Eskiden radyo veya televizyondan yapılan bir açıklamayı vatandaşlar talimat olarak algılıyordu. Şimdi vatandaşların talepleri var ve devlet olarak bunları yerine getirmemiz gerekiyor. Patron millet, bizlerde millete hizmet eden kamu görevlileriyiz. İletişim kanallarının vatandaşa açık olması ve vatandaşa sadece usulen verilen cevap değil, taleplerini yerine getirecek ve vatandaşı tatmin edecek açıklayıcı bilgi vermek durumundayız” dedi
“Seminerin çok faydalı olacağını düşünüyorum”
Vali Gül, kamu kurum görevlilerine yönelik olarak iletişim ve sosyal medya mecralarında yapılan hataları da hatırlatarak, “Özellikle sosyal medya başta olmak üzere kurumlarımızın resmi hesaplarının olmaması, olan hesaplarında aktif olarak kullanılmaması, bunun sonucunca vatandaşlar üçüncü hesaplardan bilgiler ediniyor ve taleplerini üçüncü hesaplardan dile getiriyor. Ayrıca Kamu görevlilerinin sahibi belli olmayan hesabı kimin kullandığı belli olmayan hesapları takip etmesi, beğenmesi ve paylaşması bu hesaplara yasallık, meşruluk kazandırıyor. Bu nedenle kimi takip ettiğimizi neyi beğendiğimizi ve neyi paylaştığımıza dikkat etmemiz lazım. Bu seminerin çok faydalı olacağını düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı
“İnşallah verimli bir seminer olacak”
Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran ise seminerin verimli geçeceğini dile getirerek, “Vatandaşın, kamu kurumlarına ulaşabileceği birçok alan var. İçişleri bakanlığımızın valilikler bünyesinde bulanan Açık Kapı. Dijitalleşme ile ilgili kamu kurumlarımızın, birçok özel sektörün bile önünde gidiyor. Örneğin, enabız uygulaması edevlet uygulaması var. Hepimizin hayatını nasıl kolaylaştırdığını görüyoruz. Vatandaş ile devletin iletişimi konusunda kamu görevlilerine çok büyük rol düşüyor, çünkü siz devletin gülen yüzüsünüz. Sizlerde birer vatandaş olarak farklı kamu kurumlarına gittiğinizde nasıl karşılanmak istiyorsanız, bulunduğunuz kurumlarda da vatandaşlarla iletişiminizi o şekilde yapın isteriz. İnşallah verimli bir seminer olacak. Katılımınız için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu
Kurumsal iletişim semineri 5 Kasım’da son bulacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Taşdoğan’dan TARK’da önemli açıklamalar
YEREL HABERLER Taşdoğan’dan TARK’da önemli açıklamalar
Tahmazoğlu’ndan lösemili çocuklara moral
YEREL HABERLER Tahmazoğlu’ndan lösemili çocuklara moral
Kore Gazisi törenle son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kore Gazisi törenle son yolculuğuna uğurlandı
GAİGAD kuruldu
YEREL HABERLER GAİGAD kuruldu
Avrupa’daki STK’lardan GAGİAD’a ziyaret
YEREL HABERLER Avrupa’daki STK’lardan GAGİAD’a ziyaret
NCR yönetiminden Rektör Özaydın’a ziyaret
YEREL HABERLER NCR yönetiminden Rektör Özaydın’a ziyaret
Şampiyonlar ödüllendirildi
YEREL HABERLER Şampiyonlar ödüllendirildi
Bağ evinden hırsızlığa 3 tutuklama
YEREL HABERLER Bağ evinden hırsızlığa 3 tutuklama
Jandarma hırsızlara göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Jandarma hırsızlara göz açtırmıyor
Gaziantep Londra’da yeşil şehir ilan edildi
YEREL HABERLER Gaziantep Londra’da yeşil şehir ilan edildi
Doğru, AK Parti’nin iktidara gelişinin 19. yıldönümünü kutladı
YEREL HABERLER Doğru, AK Parti’nin iktidara gelişinin 19. ...
Çöpten topladığı kilim parçalarını dönüştürerek 23 ülkeye ihraç ediyor
YEREL HABERLER Çöpten topladığı kilim parçalarını dönüştürerek 23 ...
Gaziantep’te kazalar kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Gaziantep’te kazalar kameralara yansıdı
Saraçoğlu NCR Hospital'de
YEREL HABERLER Saraçoğlu NCR Hospital'de
Prof. Dr. Yola'ya Aziz Sancar Ödülü
YEREL HABERLER Prof. Dr. Yola'ya Aziz Sancar Ödülü
Gaziantep'teki trafik kazaları mobese kameralarında
YEREL HABERLER Gaziantep'teki trafik kazaları mobese kameralarında
Alexandru Maxim 3 yıl daha Gaziantep FK’da
YEREL HABERLER Alexandru Maxim 3 yıl daha Gaziantep FK’da
Motosiklet park halindeki araca çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet park halindeki araca çarptı: 2 yaralı
Gaziantep'te kaçak cep telefonu operasyonu; 5 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te kaçak cep telefonu operasyonu; 5 gözaltı
Baba- oğul, 5 gün arayla koronavirüsten öldü
YEREL HABERLER Baba- oğul, 5 gün arayla koronavirüsten öldü
Gaziantepli gazeteci, hem babasını hem kardeşini koronadan kaybetti Gazeteci İsmail Şahin, bir hafta içerisinde babasını ve kardeşini korona virüsten kaybetti
YEREL HABERLER Gaziantepli gazeteci, hem babasını hem kardeşini ...
Motosiklet park halindeki araca arkadan çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet park halindeki araca arkadan çarptı: 2 ...
İş yerlerine "kaçak telefon" operasyonu
YEREL HABERLER İş yerlerine "kaçak telefon" operasyonu
Şahinbey'de ihtiyaç sahiplerine 93 milyon TL'Lik nakdi yardım yapıldı
YEREL HABERLER Şahinbey'de ihtiyaç sahiplerine 93 milyon TL'Lik ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.